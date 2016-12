Vosganian: „Suntem captivi în UE, cu zăbrele de aur”

SE PREGĂTEŞTE MAREA EVADARE România trebuie să-şi intensifice exporturile, dar să se deschidă şi spre alte pieţe, la fel cum fac sau vor face cât de curând toate statele din Uniunea Europeană, spune ministrul Economiei, Varujan Vosganian. Prezent în staţiunea Mamaia, la un forum economic, Vosganian a vorbit despre situaţia curentă a comerţului exterior: „S-a spus că România vinde doar fier vechi, lemn şi grâne, dar nu-i adevărat. Peste 70% dintre exporturile noastre sunt produse manufacturate, iar jumătate dintre ele vin din industria auto. Exporturile însumează 45 miliarde euro. Raportat la un PIB de 140 miliarde euro, s-ar zice că e mult, dar nu-i aşa. Exportul nu este valoare adăugată, ci întreagă, aşa că trebuie raportat la cifra de afaceri, care este mai mult decât dublul PIB-ului. Aşa vedem că exporturile reprezintă doar 12 - 15% din cifra de afaceri. Ar trebui cel puţin dublate”. Pentru asta este însă nevoie de o deschidere mai mare, către alte zone, ceea ce nu va fi prea uşor, pentru că, la capitolul advertising & marketing, exporturile noastre suferă. „Nu avem reprezentare în Australia, Cambodgia, Thailanda, Noua Zeelandă, Malaezia. În toată Asia de Sud-Est şi Australia, de la Wellington la Hanoi, nu avem niciun reprezentant. Avem unul în Singapore. Departamentul nostru de comerţ exterior mai are doar 130 de salariaţi. În străinătate, avem doar 80 de delegaţi. În Africa, spre exemplu, avem oameni în Tanger, Tunis şi Alexandria, plus unul în sud, în Capetown. Restul Africii este un continent încă nedescoperit de diplomaţia românească, iar asta trebuie să se schimbe din rădăcini, a spus ministrul Economiei.

EXODUL DIN UE Pentru ca exporturile noastre să iasă mai uşor din UE, Ministerul Economiei pregăteşte un parteneriat cu Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR). Mai exact, subsidiarele din străinătate ale CCIR vor deveni reprezentanţe oficiale ale exportatorilor români. „Noi suntem captivi în Uniunea Europeană. A fost necesar la un moment dat; e o captivitate cu zăbrele de aur, dar e totuşi o captivitate. În UE există o anumită sinergie - când o ţară este în criză, toate celelalte suferă, sunt contaminate. Astfel, toate statele comunitare se reorientează spre alte pieţe. Veţi vedea, din toamnă, câteva programe, care, pentru a fi înţelese de toată lumea, se vor numi Go to Vietnam, Go to Latin America etc. În esenţă, vom încerca să extindem relaţiile noastre cu terţe pieţe”, a conchis Vosganian.