Vot uninominal

Între dispute tehnice pe amendamentele legii şi acuze reciproce asupra intereselor pe care le-ar avea partidele pentru votul uninominal, deputaţii au adoptat Legea votului uninominal cu 231 voturi \"pentru\", 11 voturi \"împotrivă\" şi 18 abţineri. Singurul partid care nu a susţinut adoptarea legii uninominalului a fost PRM. Fiind o lege cu caracter organic, a avut nevoie de votul majorităţii pentru a fi adoptată. Ce presupune votul uninominal? Este un tip de scrutin în care candidaţii sînt aleşi individual şi nu pe nişte liste întocmite de partidele din care fac parte. Acest sistem de vot este practicat în prezent în SUA şi în Marea Britanie, avînd avantajul că permite apariţia unor guverne stabile, ca urmare a majorităţii cîştigate prin vot. Dezavantajul vine din faptul că electoratul care a votat pentru un candidat învins în alegeri nu va fi reprezentat la nivel central. Deputatul PNL Relu Fenechiu a propus, în cadrul dezbaterilor, ca prevederea iniţiată de PSD, referitoare la alegerea preşedinţilor de Consilii Judeţene prin votu uninominal să nu facă obiectul acestei legi, ci al altui act normativ. Deputatul a afirmat că există pericolul ca legea uninominalului să fie atacată la Curtea Constituţională dacă se introduce un astfel de amendament, atacul de neconstituţionalitate putînd duce la imposibilitatea intrării în vigoare a votului uninominal la alegerile viitoare. De cealaltă parte, deputatul PSD Anghel Stanciu şi-a îndemnat colegii să voteze introducerea votului uninominal parafrazîndu-l pe primul om care a aselenizat, Neil Armstrong: \"Să facem acest pas mic pentru noi şi pas mare pentru România. Să votăm votul uninominal şi să plecăm acasă satisfăcuţi că am făcut un lucru bun cu mîna noastră\". În schimb, deputatul PRM Lucian Bolcaş a cerut retrimiterea proiectului la comisia de specialitate, pe motiv că acesta nu are avizul CSM, considerînd că acest proiect are multe vicii fundamentale, însă solicitarea sa a fost respinsă.

Prin vot, deputaţii au menţinut pragul electoral la 5% sau şase mandate de deputat şi trei de senator şi au respins amendamentul formulat de UDMR, susţinut şi de PC, care prevedea ca prag alternativ cîştigarea a patru mandate de deputat şi două de senator. Înainte de a lua o scurtă pauză, deputaţii au acceptat un amendament al PSD care prevede introducerea scrutinului uninominal şi la alegerea preşedinţilor de Consilii Judeţene, iar după reluarea dezbaterilor l-au şi aprobat cu 132 de voturi \"pentru\", 32 de voturi \"împotrivă\" şi 62 de abţineri, întrucît, pe acest amendament, liberalii au ales să se abţină. \"Cred că preşedinţii consiliilor judeţene trebuie să aibă legitimitatea votului. Haideţi să dăm dreptul oamenilor să-şi aleagă preşedintele consiliului judeţean şi haideţi să facem mai puţine aranjamente\", a declarat deputatul PSD Victor Ponta. Liberalii şi deputaţii UDMR s-au declarat împotriva acestei propuneri. Deputaţii au adoptat apoi un amendament al deputatului PSD Anghel Stanciu, care propune o modalitate de redistribuire a mandatelor, proporţională cu procentele obţinute de fiecare partid sau alianţă. Colegiile uninominale pentru parlamentari vor fi stabilite cu păstrarea normei de reprezentare: 70.000 de locuitori pentru un mandat de deputat, respectiv 160.000 pentru un mandat de senator. Între colegiul cel mai mare, ca număr de alegători, şi cel mai mic nu poate fi o diferenţă mai mare de 30%. La stabilirea numărului de mandate de parlamentari, conform acestei norme de reprezentare, se va lua în calcul populaţia cu drept de vot aşa cum reiese din ultimul recensămînt, publicat de Institutul Naţional de Statistică. Partidele sau alianţele vor putea înscrie un singur candidat într-un colegiu uninominal, respectîndu-se principiul un singur vot - un singur candidat - un singur ales. Textul legii nu face referiri la listele electorale suplimentare, alegerea senatorilor şi deputaţilor făcîndu-se prin vot uninominal, într-un singur tur de scrutin. Candidaţii independenţi vor trebui susţinuţi de minimum 4% din numărul total al alegătorilor înscrişi în listele electorale permanente din colegiul respectiv, dar nu mai puţin de 2.000 pentru Camera Deputaţilor şi 4.000 pentru Senat.

Dacă nu va fi atacată la Curtea Constituţională, legea va merge la Preşedinţie pentru promulgare. Prevederile legii vor intra în vigoare la 30 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial. Prevederile referitoare la modificarea unor legi pentru alegerea administraţiei locale, inclusiv a preşedinţilor de Consilii Judeţene, vor intra în vigoare la data începerii procedurilor legale pentru primele alegeri locale care vor fi organizate după intrarea în vigoare a prezentei legi. O altă noutate în lege este aceea că toţi candidaţii trebuie să depună înainte de alegeri o garanţie, echivalentă cu cinci salarii minime brute pe economie. Banii îi vor putea primi înapoi, dacă trec de pragul de 2%. Proiectul votat ieri este o variantă contrară celei susţinute de Traian Băsescu, întrucît şeful statului ar fi dorit sistemul votului uninominal majoritar în două tururi.