Votăm la grămadă, după cum a dictat Puterea

CU 20 DE VOTURI MAI PUŢIN Moţiunea de cenzură \"După 22 de ani, democraţia în pericol\", iniţiată de Opoziţie ca urmare a asumării răspunderii Guvernului asupra legii privind comasarea alegerilor anul viitor, a fost respinsă. În favoarea moţiunii s-au exprimat 209 parlamentari, iar împotrivă au fost exprimate 4 voturi, în condiţiile în care parlamentarii Puterii au refuzat să voteze. Reprezentanţilor USL le-au lipsit 20 de voturi pentru a trece moţiunea. Deşi anunţaseră că vor vota împotrivă, aceştia au decis să nu mai voteze. Astfel, românii vor merge în toamnă la votare conform proiectului de lege al Guvernului. Premierul Emil Boc a declarat că alegerile comasate vor aduce la vot mai mulţi români. “Comasarea alegerilor parlamentare şi locale în 2012 este şi o şansă pentru a avea un interes sporit al alegătorilor pentru aceste alegeri, de aceea cred că nu putem vorbi de un deficit de democraţie în condiţiile în care este cunoscut faptul că alegerile locale generează o emulaţie şi o participare mai mare a cetăţenilor la vot”, a declarat Emil Boc. Reprezentanţii opoziţiei şi cei ai puterii nu s-au menajat deloc, ieri, în plenul reunit al celor două camere, urechile invitaţilor, ce-i drept nici ei prea cuminţi, fiind bombardate cu fel de fel de apelative, care mai de care mai originale. În sala plenului au putut fi văzute o mulţime de bannere împotriva puterii, unele dintre ele chiar obscene.

TOVARĂŞII PORTOCALII Preşedintele PSD, Victor Ponta, li s-a adresat, ieri, liderilor PDL cu apelativul “tovarăşi”. Acesta i-a avertizat că istoria se va repeta în România şi vor avea soarta liderilor comunişti. “PDL egal PCR, e foarte clar, am spus-o şi în plen şi putem să o scriem pe toate zidurile din această ţară. Oamenii nu mai au voie nici măcar să voteze în România. Parlamentul se comportă ca Marea Adunare Naţională. Dacă astăzi Boc venea şi comasa Paştele cu Crăciunul, aceste oi parlamentare care stau în bănci ar fi fost de acord şi cu lucrul acesta. Angajarea răspunderii Guvernului Emil Bobu pentru amânarea alegerilor reprezintă nu doar un pericol pentru democraţie, ci un precedent extrem de periculos, înseamnă că vom putea oricând să anulăm sau să amânăm alegeri pe motive de criză. România va fi, din păcate, după aceşti ani de regim al tovarăşului preşedinte Traian Băsescu, mulţi ani de acum încolo în criză. Asta înseamnă că putem să nu mai facem alegeri, este mai ieftin să facem alegeri comasate, spune tovarăşul prim-ministrul Emil Boc. Mult mai ieftin ar fi să scăpăm de Guvernul Boc”, a declarat Victor Ponta. Ponta a continuat, amintindu-le celor de la putere de regimul comunist. \"Uitaţi-vă cât de mult seamănă Emil Boc cu Emil Bobu (consilier al lui Ceauşescu, ministru, secretar al CC al PCR cu probleme de cadre şi organizatorice), la fel de stupid, la fel de incapabil. Noi vorbeam astăzi de alegeri, iar el vorbea ca prostul de nu ştiu ce măreţe realizări economice are. Uitaţi-vă cât seamănă Igaş cu Postelnicu (Tudor Postelnicu, ultimul ministru de Interne al regimului Ceauşescu). Sunt la fel de analfabeţi, la fel de incapabili de a lega fraze cât de cât în limba română. Elena Udrea e la fel de arogantă şi chiar lipsită de cultură ca Elena Ceauşescu. Toate aceste personaje au fost reînviate”, a spus Ponta.

LA DISPOZIŢIA FUHRER-ului Liderul PSD a fost completat de preşedintele PNL, Crin Antonescu, care a declarat că PDL se comportă ca un partid fascist. “Nu există în 22 de ani o explicaţie mai răspicat fascistă şi antidemocratică decât cea pe care o dă primul ministru. Sigur, Boc are un Fuhrer, are la dispoziţie un popor care ştie ce trebuie şi ce nu trebuie să facă, ştie că cine nu este de acord cu el este duşmanul poporului şi, ca atare, nu mai avem nevoie de alegeri şi de campanii electorale”, a declarat Crin Antonescu. Senatorul PSD de Constanţa Alexandru Mazăre a declarat că ceea ce se întâmplă astăzi în România este cel mai dur atac la democraţie de la Revoluţia din 1989. “La 22 de ani de la Revoluţie constatăm că dreptul fundamental al unei democraţii, acela de a alege, este în pericol. Nu este normal, nu este moral, nu este democratic să suprapui alegerile locale cu cele parlamentare. Pot spune că la nivelul UE suntem o ţară în care nu se mai respectă regulile democraţiei”, a declarat Alexandru Mazăre. La rândul său, senatorul PSD de Constanţa Nicolae Moga a declarat că sunt tot mai multe semnale că această comasare a alegerilor este o manevră a puterii de a frauda alegerile de anul viitor. “Lucrurile nu merg bine. Situaţia este foarte gravă. Eu merg în fiecare săptămână în teritoriu şi văd o societate bolnavă. Nu am înţeles de ce trebuie să ducem localele în iarnă, şi Guvernul să dea mii de legi de prelungire a mandatelor, când se poate foarte bine ca parlamentarele să fie devansate şi aduse în luna iunie”, a declarat Moga. Din nefericire Guvernul Boc a scăpat pentru a 10-a oară în ultimii doi ani de o moţiune de cenzură. Eşecul de ieri nu-i va opri pe parlamentarii opoziţiei, care au anunţat deja că în urma respingerii moţiunii de cenzură vor sesiza Curtea Constituţională cu privire la Legea de comasare a alegerilor.