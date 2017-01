Votca e? Imunitate e? Kakaia politika?

Dacă, prin absurd, mîine, Constituţia ar fi modificată prin părţile ei esenţiale, adică acolo unde doare la cele lumeşti, sînt convins că nu s-ar mai înghesui prea mulţi profitori la uşile partidelor, pentru a fi puşi pe liste la alegerile parlamentare. Scoateţi avantajele şi o să vedeţi ce rămîne! Dezbrăcaţi-i pe politicieni de vestele antiglonţ tip corupţie şi o să aveţi în faţa dumneavoastră nişte biete izmene pe călător! Cu cît scuturi mai mult pomul, golindu-l de pere sau mere mălăieţe, cu atîta scade şi interesul unora pentru anumite funcţii! În general, politicianului român îi place să fie un privilegiat şi un răsfăţat al sistemului. Dacă se poate, să dea cît mai puţin cu putinţă, chiar deloc, dar, în schimb, să primească, vorba aia, cu vîrf şi îndesat! În nota cu care ne-au obişnuit, dalmaţienii politichiei nu sînt deloc încîntaţi de perspectiva de a-şi pierde bunul lor cel mai de preţ, imunitatea parlamentară. Cum, adică, nici imunitate să nu mai fie? Pentru dumnealor, este de neconceput să figureze ca simpli cetăţeni în faţa legii! Cei cu multe bube în cap sînt de-a dreptul disperaţi şi mizează pe spiritul de haită al politicienilor în astfel de momente. Nu se poate să rămînem fără imunitate! Imposibil. În definitiv, de ce ne-am mai apucat de deputăţie? Ca să ajungem tot în puşcărie? Cam aşa sună unele dintre întrebările retorice puse de cei care au intrat în panică de cînd cu iniţiativa PSD privind renunţarea la imunitatea parlamentară. Nu este pentru nimeni un secret faptul că diverşi indivizi îşi caută din patru în patru ani adăpost în Parlamentul României, mizînd pe articolele din Constituţie, care îi apără pînă-n pînzele albe. Am cunoscut foarte puţini indivizi animaţi de idealuri nobile în politică. Îi numeri pe degete pe cei care s-au străduit să facă o carieră politică demnă de urmat. În general, am avut şi avem de-a face cu diverşi impostori, care, profitînd de poziţiile ocupate în politică, îşi fac tot timpul de cap. Sînt oare ei interesaţi să piardă avantajul cel mai durabil şi mai consistent? În timp ce PSD strînge semnături pentru un referendum pe tema imunităţii parlamentare, alţi poftitori de putere negociază un loc sub soarele Parlamentului, loc care, ştim cu toţii, costă, nu glumă! Credeţi că dacă s-ar renunţa la protecţia în faţa legii, negustorii politici ar mai avea succes cu ofertele lor lipsite de substanţă?! Cunosc un fost primar care se agită de doi ani să se pitească sub streaşina Parlamentului. Cum a pierdut alegerile, fapt previzibil, de altfel, a dat fuga la partid şi a început să se smiorcăie să nu fie lăsat de izbelişte! Omul ştie bine ce potlogării a făcut şi e convins că, în postura de simplu cetăţean, ajunge sigur după gratii. Sînt convins că a plătit mulţi bani ca să-şi poată face, timp de patru ani, mendrele în Parlament. La cîte ţepe a dat statului român, la viaţa lui de fost primar, ar trebui să rămînă cu Constituţia în braţe! Cum însă, în politică, răul se mobilizează rapid, nu cred că iniţiativa pesedistă va fi votată într-o proporţie care să le permită cetăţenilor să-i readucă pe politicieni cu picioarele pe pămînt. Chiar şi pe preşedintele României, care a fost cocoşat cu mult deasupra legii, ceea ce este de-a dreptul inadmisibil! Constat că, avînd în faţă un subiect atît de sensibil, fiind vorba de pielea politicianului, care, culmea!, se crede monument al naturii, lupii moralişti tac! Nici măcar “lupul de mare” al naţiunii nu a îndrăznit să comenteze prea mult această iniţiativă, cu toate că domnia sa este cunoscut ca un înverşunat luptător împotriva corupţiei, nu numai din România, chiar de pretutindeni! Oare de ce tace preşedintele? Tocmai dumnealui care se arăta dispus să-i arunce peste bord pe cei 322 de parlamentari! Mă refer la ăia de l-au suspendat… Sigur, din motive la fel de lumeşti precum cele descrise mai sus, nici lui Băsescu nu-i place să fie un simplu preşedinte pămîntean la Cotroceni. Cum, domnule, nici imunitate numa’ e? Dacă nu e, nu mă mai interesează, că, în rest, am de toate! Lăsînd gluma la o parte, nu cred că doamna Constituţie va fi modificată prea curînd. Poate că, într-o primă etapă, i se vor schimba coperţile şi atît. Cît timp dalmaţienii politichiei nu dorm, imunitatea e veşnică! Alo, votca e? Imunitate e? Kakaia politika?