“Votul Camerei, o soluţie politică dată unui dosar politic”

Fostul premier Adrian Năstase afirmă, pe blogul său, că votul Camerei Deputaţilor împotriva începerii urmăririi sale penale reprezintă “o soluţie politică dată unui dosar politic”. El susţine că niciunul dintre acuzatorii săi nu doreşte, de fapt, să se facă dreptate: “Ei vor o condamnare politică, într-un caz politic, împotriva unui adversar politic”. În opinia lui, “Justiţia” dorită de Traian Băsescu înseamnă “folosirea oricăror mijloace pentru distrugerea celui care i se opune”, “iar pentru a-şi realiza proiectul, nimic nu e prea mult”. Năstase declară că Parlamentul nu putea acorda un verdict juridic şi nici nu a făcut asta: “Constituţia actuală, bună sau rea, a impus Parlamentului să dea un aviz, iar prin vot s-a respectat cerinţa constituţională. Aceeaşi Constituţie - trebuie spus - în lumina căreia singurul care are imunitate absolută în România este actualul preşedinte, Traian Băsescu”. Fostul premier susţine că, în cazul unui aviz favorabil începerii urmăririi penale, dosarul său nu ar fi ajuns la instanţă, urmînd cursul justiţiei, ci ar fi ajuns înapoi la “procurorii lui Băsescu”, unde “nu se poate vorbi despre justiţie”: “Adevărata justiţie nu cunoaşte partide şi nu deviază niciodată de la reguli. Adevărata justiţie nu judecă niciodată un caz de natură civilă pe teritoriul dreptului penal. Adevărata justiţie se face în sala de judecată, nu la televizor, în episoade periodice. Or, noi avem de-a face cu o “justiţie” disociată pe partide (dintre care unul singur e profund nevinovat şi de aceea a trebuit să dea un vot cu bilele “la vedere”, pe comanda de la Cotroceni), cu dispreţul pentru reguli şi cu împărţirea dreptăţii pe treptele DNA, la ore de maximă audienţă”. În opinia lui Năstase, este vorba strict despre un război politic, care continuă şi va continua, “pentru că Traian Băsescu nu poate trăi in normalitate, ci doar în conflict”, în care antrenează “şi falanga sa politică, PDL-ul”.