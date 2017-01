Votul din diaspora va intra în competențele AEP?

După megascandalul din diaspora izbucnit pe fondul slabei organizări a alegerilor prezidențiale din noiembrie și după valul de demisii din Guvern, premierul Victor Ponta a propus o soluție pentru ca situația să nu se mai repete. El a declarat că și-ar dori ca Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) să se ocupe, în viitor, de organizarea alegerilor în străinătate. „În România, alegerile sunt organizate de AEP, care are mai puțin un profil politic. Votul din diaspora a fost organizat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE), care nu are competențe în așa ceva. MAE se ocupă cu politica externă, nu cu voturi! Soluția este ca, în diaspora, scrutinul să fie organizat tot de AEP, pentru că Guvernul întotdeauna este bănuit că ține cu cineva”, a afirmat Ponta. Șeful Executivului a precizat că eșecul alegerilor din diaspora a fost cauzat de un calcul greșit. „Am spus că va fi același număr de voturi în același număr de secții ca și în 2009, când oamenii aveau de ales între Traian Băsescu și Mircea Geoană. Am considerat că, dacă vin cu 20.000 - 50.000 de votanți în plus, nu e nicio problemă. Surpriza a fost că au venit peste 200.000 de oameni și am fost total depășiți. A fost o greșeală pentru care am plătit un preț politic foarte mare, însă unul corect, pe care ni l-am asumat”, a explicat Ponta. Premierul a adăugat că schimbarea regulilor pe ultima sută de metri, între cele două tururi de scrutin, nu era posibilă.