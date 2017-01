Votul final la Legea Zonei Costiere va fi dat săptămîna viitoare, în Camera Deputaţilor

Camera Deputaţilor a amînat pentru săptămîna viitoare dezbaterea şi votul final pentru Legea Zonei Costiere, care trebuia să aibă loc ieri. Conform programului Camerei, ieri, între orele 10.00 şi 11.00, ar fi trebuit să se dezbată Legea pe articole, iar între 11.00 şi 12.00, s-ar fi dat votul final pentru actul normativ. În prezent, activităţile în zona costieră sînt reglementate de o hotărîre de Guvern iniţiată de fostul ministru democrat al Mediului, Sulfina Barbu. Dacă Parlamentul ar aproba actul normativ guvernamental în forma promovată de Sulfina Barbu, pe o distanţă de 300 de metri de la linia ţărmului ar fi interzisă construcţia oricărui gen de obiectiv, cu excepţia celor legate de apărarea de coastă. Mai pe româneşte, hotărîrea de Guvern face imposibilă orice dezvoltare turistică pe banda litorală şi ucide din faşă proiectul amenajării şoselei de coastă, promovat de Primăria Constanţa. Pentru a se evita acest impas, deputaţii PSD de Constanţa au iniţiat un amendament la proiectul de lege aflat pe masa Camerei Deputaţilor, care urmăreşte exceptarea municipiului Constanţa de la prevederile actului normativ, pentru a se putea construi şoseaua de coastă. Deputaţii PSD au reuşit să ralieze la demersurile pentru promovarea amendamentului colegii de la Constanţa din PNL, PRM, PC şi deputaţii care reprezintă minorităţile naţionale. „Am constatat că există un consens politic de care nu s-au bucurat multe legi în ultima perioadă. Am reuşit să mobilizăm deputaţi ai PC, PNL, PRM, grupului minorităţilor naţionale, care, alături de PSD, şi-au exprimat susţinerea faţă de această lege. Surpriză, am văzut că, pe ultima sută de metri, după ce s-a opus cu vehemenţă şi înverşunare acestui proiect, PD îl consideră bun acum, util pentru Constanţa şi îl susţine. Bine măcar că le-a venit mintea în al 12-lea ceas! Sînt optimist şi aştept săptămîna viitoare să le facem constănţenilor această bucurie”, a declarat ieri deputatul PSD Alexandru Mazăre, iniţiator al proiectului. La rîndul său, liberalul Gheorghe Dragomir a afirmat: „Fiind co-autor la aceste amendamente, grupul PNL va susţine amendamentele la această Lege, care permit amenajarea şoselei de coastă la Constanţa. Proiectul este foarte important pentru municipiul nostru, pentru că, aşa cum toate marile oraşe de la mal de mare au aceste şosele de coastă, şi Constanţa are nevoie de o astfel de şosea turistică. Sper ca problema traseului între zona portului vechi şi Mamaia să fie rezolvată. Amendamentele au şanse să treacă 100%, pentru că cei care au semnat amendamentele fac parte din grupuri parlamentare care formează o majoritate mai mult decît suficientă pentru adoptare”. Grupul minorităţilor naţionale a fost convins să voteze pentru şoseaua de coastă de deputatul UDTTMR, Amet Aledin: „În urma şedinţei avute ieri, grupul minorităţilor naţionale din Camera Deputaţilor a hotărît să voteze în favoarea propunerii legislative, pentru că este benefică pentru judeţul Constanţa. Am popularizat acest proiect legislativ în grupul minorităţilor, pentru că municipiul Constanţa are nevoie de acest proiect”. După ce legea va fi adoptată în Camera Deputaţilor, cameră decizională în acest caz, actul normativ va fi remis spre promulgare preşedinţiei. Odată trecut şi acest hop, ştiut fiind faptul că preşedintele Traian Băsescu a refuzat să promulge şi a retrimis spre analizare mai multe acte normative benefice Constanţei, Primăria poate începe demersurile pentru construirea şoselei de coastă.