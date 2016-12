Votul nu se poate exercita prin reprezentant sau prin corespondenţă

Biroul Electoral Central (BEC) vine cu precizări legate de referendumul pentru demiterea preşedintelui Traian Băsescu. Astfel, dreptul de vot la referendumul din 29 iulie nu se poate exercita pe baza certificatului de naştere şi nici prin reprezentant. De asemenea, legea nu prevede modul de exercitare a votului prin corespondenţă la scrutinul privind demiterea preşedintelui. BEC a răspuns astfel, în şedinţă, mai multor cereri venite de la alegătorii aflaţi în străinătate. Potrivit BEC, persoanele aflate în străinătate pot exercita dreptul de vot la orice secţie de votare, în baza paşaportului simplu, a paşaportului de serviciu, a celui diplomatic sau a cărţii de identitate. Totodată, participantul la referendum, care, din motive temeinice, constatate de preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, nu poate să voteze singur, are dreptul să cheme în cabină un însoţitor ales de el, în scopul de a-l ajuta. Prin urmare, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are dreptul de a aprecia, în funcţie de situaţia concretă, dacă se impune prezenţa unui însoţitor. (A.M.)