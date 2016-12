Votul pentru moţiune, echivalent cu excluderea din partid

Deputatul Mircia Giurgiu este singura victimă a PDL după ultima moţiune de cenzură, fiind singurul pedelist care a avut curajul să voteze în favoarea moţiunii opoziţiei. Imediat după moţiune, premierul Emil Boc a declarat că Mircia Giurgiu va fi exclus din PDL deoarece a votat moţiunea de cenzură. El a argumentat că a fost încălcată regula stabilită conform căreia parlamentarii PDL nu votează o moţiune de cenzură. Mircia Giurgiu a declarat miercuri seară că avea datoria să voteze împotriva măsurilor Guvernului privind noul Cod al Muncii, la fel cum a votat şi împotriva măsurilor de austeritate. “În campania electorală din 2008 am fost, împreună cu colegii de la sindicate, cu peste 20 de lideri sindicali, la sediul PDL Cluj. Ne-au promis că ne sprijină, noi am promis că-i sprijinim şi nu puteau să ne întoarcă acum spatele, pentru că salariaţii o să aibă de suferit de pe urma aplicării prevederilor noului Cod al Muncii. Era datoria mea să îmi exprim şi prin vot ceea ce am spus întotdeauna, că noul Cod al Muncii ar fi trebuit să fie discutat în Parlament, în comisiile de specialitate, să fie invitate patronatele şi sindicatele”, a declarat Mircia Giurgiu. El a spus că după excluderea din PDL va rămâne deputat independent. “Am plecat la dezbaterea moţiunii de cenzură ca deputat PDL şi m-am întors ca independent. Nu mai aştept un document oficial de excludere din PDL, mă consider exclus din partid şi voi activa ca independent până la finalul mandatului. Voi susţine toate proiectele Guvernului în afara celor care sunt împotriva cetăţenilor şi afectează cetăţenii”, a spus Giurgiu. Interesant este faptul că la nivelul parlamentarilor PDL nu a existat un document oficial prin care să li se impună acestora să nu voteze la moţiune. Este încă o dovadă a faptului că maniera dictatorială a lui Băsescu se aplică din ce în ce mai mult şi la nivelul PDL, acolo unde cei care au ceva de spus, fie şi prin vot, sunt exterminaţi.