Votul prin corespondență, eșecul pământului

Îți mai amintești ultimele două scrutine majore din România? Campaniile electorale pentru prezidențialele din 2014 și localele din iunie 2016, în care politicienii nu au vorbit despre nimic altceva decât despre votul din diaspora și marile proiecte pentru votul prin corespondență? Credeai cumva că or să se rupă norii la poștă și-o să plouă cu plicuri pline de voturi? Ei bine... nu! După doi ani în care oamenii noștri politici și-au întors vădit dosul către ăștia pe care îi guvernează și moaca spre ăia guvernați (mult mai bine) de către alții, a venit vremea să culegem rezultatele politicii de stat a României, orientată spre un vot mai bun de afară. Și atât!

Toate eforturile politicienilor noștri s-au soldat cu un amărât de număr de 8.889 de români care s-au înscris pentru a vota prin corespondență, din care doar 4.561 și-au și exercitat dreptul în termenul legal. Colac peste pupăză, 10% din puținele voturi la plic au fost anulate pentru că expeditorii nu au respectat prevederea legală potrivit căreia certificatul de alegător trebuie introdus în plicul mare. Spun că este un amărât de număr pentru că, după ce Klaus Iohannis și-a câștigat Președinția în 2014 vorbind aproape exclusiv despre votul din diaspora și cel prin corespondență, după ce discuția a fost reluată și la localele din 2016, după ce clasa politică nu a manifestat nici măcar 5% din acest interes și pentru votul celor 18 milioane de electori din țară, aș fi considerat că toate aceste eforturi ar fi fost îndreptățite dacă am fi văzut cel puțin 2 - 300.000 de voturi în plic. Fie vorba între noi, patru mii și ceva de corespondențe reprezintă un eșec mai mare chiar și decât campania pentru "Cumințenia Pământului".

Dacă te uiți peste ocean, până și Trump, considerat măscăriciul politic suprem, a avut o platformă-program. Bună, proastă, nu contează. A promis că taie banii pentru apărarea altora, că va construi un zid anti-mexicani, măsuri economice pro-americani etc... Noi n-am avut loc de proiecte. Nici bune, nici proaste. Noi am vorbit despre... cum votează diaspora (nu mai vorbim despre discriminare. Despre faptul că românii din afara granițelor au dreptul de a vota la plic, iar eu nu). Am avut un singur țel - votul de "afară", care a eșuat lamentabil. Nu poți cataloga altfel singurul proiect de țară asumat politic fățiș, care după doi ani a strâns abia patru mii și ceva de ORICE!