Votul prin corespondenţă şi întâlnirile din Piaţa Universităţii

Vicepreşedintele PNL, Varujan Vosganian, a declarat, ieri, că va ieşi în Piaţa Universităţii dacă actuala guvernare va aproba votul prin corespondenţă la alegerile din 2012: “Dacă, prin absurd, votul prin corespondenţă este aprobat atunci va trebui să reluăm Piaţa Universităţii. A doua zi voi ţine o conferinţă de presă în Piaţa Universităţii, acolo unde ţin minte că am stat, la ieşirea din metrou, intersecţia dintre Magheru şi Carol I”. Potrivit liberalului, aprobarea votului prin corespondenţă ar echivala cu o lovitură de stat: “Dacă nu am fi avut experienţa din 2008, cu votul de la ambasade, poate am mai putea discuta acum despre votul prin corespondenţă”. Vosganian a mai spus că norocul românilor este că “dictatorul de astăzi este mai puţin talentat decât cel din urmă cu 20 ani”, iar România este stat membru al Uniunii Europene.