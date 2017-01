“Votul uninominal, introdus prin legea Guvernului dacă referendumul nu e validat“

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a dat asigurări că “votul uninominal va fi introdus chiar şi în eventualitatea unei invalidări a referendumului iniţiat de preşedintele Traian Băsescu, datorită proiectului de lege asumat de Guvern”. El a susţinut că atît Guvernul, cît şi preşedintele doresc introducerea sistemului de vot uninominal, nefiind vorba de o \"bătălie\" între primul-ministru şi şeful statului pe această temă: \"La 25 noiembrie nu am o confruntare electorală. Asumarea răspunderii Guvernului pentru legea votului uninominal este doar o măsură suplimentară de siguranţă pentru ca în România să existe un vot uninominal, în cazul în care referendumul propus de preşedinte nu este validat. Nu am niciun fel de problemă în această chestiune cu preşedintele. Dacă preşedintele vrea vot uninominal, şi eu vreau acest vot şi am făcut mai mult decît a făcut preşedintele pentru uninominal\". Întrebat totuşi dacă îl va \"învinge\" pe şeful statului la alegerile pentru Parlamentul European, Tăriceanu a arătat că datoria sa, ca prim-ministru, este să se asigure că România va fi reprezentată în forul european de către persoane capabile să promoveze interesele ţării.