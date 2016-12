Votul uninominal, PDL şi demagogia ieftină

MINCIUNI ÎN PRAG DE ALEGERI Curenţii de aer, mai puternici sau mai slabi în intensitate, par să influenţeze nu doar mediul înconjurător, aşa cum ar fi fost normal, ci şi gândirea pedeliştilor de la Putere. Deşi asocierea de situaţii este cât se poate de hilară, democrat liberalii fac parte din categoria oamenilor care una spun şi alta fac, cu alte cuvinte, mint de îngheaţă apele. De altfel, ei şi-au făcut un obicei în a minţi poporul cu declaraţii publice doar-doar or rămâne la Putere. Ultima minciună gogonată a pedeliştilor, pe care o fluturau românilor în semn de disimulat interes pentru ţara asta, a fost dată în vileag de Opoziţie. O bună bucată de timp, democrat liberalii au susţinut că vor reducerea numărului de parlamentari şi votul uninominal. Însă adevărul nu stă mult timp pitit sub preş. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a semnalat că pedelista Sulfina Barbu a minţit când a spus că PDL a susţinut votul uninominal majoritar în comisia electorală şi că acest sistem nu s-a adoptat din cauza celor de la UDMR şi minorităţi. „Sulfina Barbu, în calitatea ei de pedelistă şi, ca orice pedelist, a minţit în aceste zile şi nu vreau să rămână înainte de Paşte o minciună pentru care să nu se căiască”, a declarat Ponta. Liderul social democrat a explicat că ”doar USL a susţinut legea”, iar din partea pedeliştilor, în comisia electorală a Parlamentului a votat \"pentru\" doar Barbu. „De la PDL, în stilul duplicitar obişnuit al partidului - pentru că fiecare partid are câte doi reprezentanţi în comisie -, unul dintre reprezentanţi a votat contra, iar Barbu a votat „pentru”. Aşa votează PDL, unul zice da şi altul nu”, a completat Ponta.

SISTEM ELECTORAL ÎNVECHIT Pentru adoptarea Legii electorale nu sunt necesare două treimi din voturi în Parlament, întrucât este o lege organică şi actul normativ se poate adopta cu votul majorităţii simple. \"Indiferent de votul şi de poziţia UDMR şi a minorităţilor, dacă PDL votează alături de USL legea privind votul uninominal majoritar într-un singur tur, putem să avem alegeri în toamnă pe acest sistem. Este suficient ca PDL să voteze alături de noi, chiar dacă UDMR şi minorităţile se opun”, a mai spus liderul PSD. Ponta reiterează, în calitate de copreşedinte USL, că nu este de acord cu păstrarea sistemului actual de vot, pentru că oameni care au fost pe primul loc în Colegiu au stat acasă, iar în Parlament au intrat aleşi cu 30 sau 60 de voturi. Un alt motiv este că acelaşi sistem a generat traseism politic şi a păstrat un sistem proporţional cu aparenţa de uninominal.

LEGE BLOCATĂ Noua lege electorală este blocată de aprox. un an la Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, însă Opoziţia speră să aducă proiectul de lege în Senat, prima cameră sesizată a Parlamentului. \"În baza raportului de forţe între Opoziţie şi Putere, vom chema toţi senatorii noştri să voteze această lege şi s-o adoptăm, practic, în Senat, după care, la Camera Deputaţilor, sperând că Anastase să nu fraudeze din nou votul\", a mai spus preşedintele PSD.