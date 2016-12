Voturi pentru Udrea, ode pentru Băsescu

05:23:44 / 09 Iunie 2014

Cristian Diaconescu viitorul presedinte ?

Un personaj politic aspirant la functia suprema in stat trebuie sa reprezinta suma unor calitati , in concordanta cu stadiul politic,economic si social in care se pune problema alegerii acestuia . Mai adaugam si competenta,abilitatea .carisma, sarmul , abilitatea . etc. Desigur,candidatul perfect nu exista si nici nu poate exista. Pana la urma, este vorba de o alegere tot atat de dificila ca si alegerea nevestei.Se spune : “ aleasa inimii mele “ . Nevasta frumoasa n-o alegi , se impune . Si care femeie e urata cand are zestre ? Asa si cu viitorul presedinte. Daca are calitatile si abilitatile necesare , se va impune . Dar daca e hot , ticalos si mincinos ? Adica un fel de nevasta si urata si fara zestre ? Daca analizam toata pleiada de oameni politici,politicianisti, fripturisti, traseisti ,demagogi si corupti , reusim cu destula usurinta sa-i triem si sa ajungem la exemplarul mult dorit . Cristian Diaconescu poate fi unul dintre acestia . Trebuie sa-i analizam si sa-i apreciem pe viitorii candidati . “ Sine ira et studio “ – fara ura si partinire . A venit momentul ca noi cetatenii sa demonstram ca stim sa gandim, sa analizam si sa alegem . Altfel vom demonstra ca Arghezi avea dreptate cand scria ca “ Luptele crancene de partid si intre partide au scopul de-a alege la conducerea statului pe cei mai prosti din sanul lor …..Cand se gaseste prostul visat , idiotul ideal (mincinos si hot adaugam noi )este aplaudat si dus pe umeri in locul cel mai inalt. In limbajul popular , ei se numesc “ oameni de paie “ desigur ca parerea lui Arghezi se poate considera valabila pentru Ponta si altii asemanatori lui . De candidati nu ducem lipsa . Ne lipseste unitatea si responsabilitatea civica .