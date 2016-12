Vouchere în loc de pachete cu alimente pentru nevoiași

Dacă aveți de primit ajutoare alimentare din partea Primăriei Constanța, atunci trebuie să știți că acestea vor mai fi acordate o singură dată, în următoarele săptămâni. Asta nu înseamnă că programul va fi sistat, ci că va suferi modificări. „Am propus Consiliului Local înlocuirea pachetelor cu tichete valorice, pentru că, prin această modalitate, le vom oferi constănțenilor posibilitatea să își aleagă alimentele de care au nevoie”, a afirmat primarul interimar Decebal Făgădău. El a adăugat că, cel mai probabil, acestea vor fi acordate începând din luna martie. „În momentul de față suntem în curs de elaborare a caietului de sarcini. Am avut două întâlniri cu toți cei care emit tichete valorice în România, printre care se numără și o companie din Constanța, și am cules informații din proiecte ale altor autorități care dau vouchere. Vom vedea ce tip de procedură trebuie să urmăm și cât durează ea. De asemenea, după ce vom avea aprobat bugetul de venituri și cheltuieli din acest an, vom aloca și banii pentru programul de acordare a tichetelor sociale. În februarie vom stabili valoarea acestor vouchere, de câte ori vor fi acordate într-un an și cine se încadrează în program. Toate lucrurile acestea vor fi stabilite de către consilierii locali. Ceea ce știm sigur este că tichetele vor fi distribuite la domiciliul beneficiarilor, la fel cum se procedează și cu cupoanele de pensie”, a spus Făgădău.

PROGRAM REGÂNDIT Primarul interimar al Constanței a punctat că întreg programul de asistență socială va fi regândit: „În afară de înlocuirea pachetelor cu tichete, în program vor fi incluse toate tipurile de ajutoare pe care Primăria le acordă, fie că vorbim de reduceri la transportul în comun, de ajutoare de urgență sau de plata chiriei pentru nevoiași“.