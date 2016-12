Vouchere puţine, bişniţă multă

În judeţul Constanţa, doar 147 de norocoşi au pus mâna pe un voucher „Rabla” anul acesta, iar asta doar în prima sesiune de distribuire, când în toată ţara s-au împărţit doar un sfert din cele 17.000 de tichete puse la dispoziţie de Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM). În cea de-a doua etapă a programului „Rabla” 2013, centrelor colectoare constănţene nu li s-a atribuit niciun voucher, astfel că sutele de oameni care aşteptau cu sufletul la gură suplimentarea tichetelor au rămas dezamăgiţi. Nemulţumiţi au fost nu doar şoferii de maşini uzate, ci şi administratorii celor trei centre de casare validate din judeţ - VMB Lux Sonor din Constanţa, Recsal SRL din localitatea Ovidiu şi societatea Resort din Lumina -, care au depus o reclamaţie la AFM privind modul defectuos în care consideră că s-a făcut distribuirea voucherelor în cea de-a doua etapă a programului. „Am solicitat reluarea întregului proces de distribuire, incluzând şi centrele din judeţele care au rămas pe dinafară. Suntem 14 judeţe care nu am primit niciun tichet în a doua sesiune de distribuire a voucherelor. Ni s-a răspuns că trebuie să aşteptăm demararea următorului program”, a declarat administratorul firmei Recsal din Ovidiu, Constantin Moţ. În urma numeroaselor sesizări primite de la colectorii validaţi din toată ţara, preşedintele AFM, Adrian Gearâp, a dispus „declanşarea unei anchete interne pentru verificarea modului de organizare şi distribuire a tichetelor, precum şi verificarea tuturor sesizărilor semnalate de cetăţeni şi comunicarea răspunsurilor către petenţi, conform prevederilor legale în vigoare”.

DE TREI SĂPTĂMÂNI, OAMENII CARE ŞI-AU DUS MAŞINILE ÎN FAŢA CENTRULUI DE COLECTARE DIN CONSTANŢA, SITUAT PE STRADA INTERIOARĂ 3, STAU ZI ŞI NOAPTE SĂ LE PĂZEASCĂ DE HOŢI.

Dorm în maşini şi pleacă acasă doar cât să mănânce şi să facă un duş. Nemulţumirea lor a atins cote maxime atunci când au aflat că şi-au pierdut timpul degeaba, pentru că anul acesta nu vor mai primi niciun tichet pentru rablele lor. Cei care au apucat să dea avansul pentru o maşină nouă se văd nevoiţi să cumpere acum un voucher de la samsarii care s-au grăbit să-şi caseze maşinile tocmai pentru această afacere.

„VÂND TICHET RABLA 2013“ Nici nu intrase bine în vigoare programul „Rabla“ că site-urile de profil erau deja pline de anunţuri de la cei care îşi vindeau voucherele (pe care încă nu le deţineau) contra unor sume cuprinse între 3.500 de lei şi 4.500 de lei. „Vând tichet Rabla 2013. Dosar complet, tichetul îl ridic mâine”, era textul unui anunţ, vânzătorul precizând că preţul aşteptat este de 4.000 de lei. Valoarea înscrisă pe un tichet al programului „Rabla” din acest an este de 6.500 de lei şi, conform oficialilor de la mediu, acesta este transmisibil. Chiar înainte de demararea celei de-a doua sesiuni de distribuire a biletelor valorice de către AFM, preţurile au înregistrat o scădere semnificativă la „bursa” samsarilor, astfel că un tichet putea fi cumpărat pentru sume între 2.500 şi 3.800 de lei. După afişarea de către AFM a tabelului oficial ce cuprindea lista cu colectorii validaţi, cărora le-au fost distribuite tichetele valorice în cadrul celor două etape ale Programului „Rabla“, valoarea pe piaţa neagră a voucherelor auto din Constanţa a început să crească, consecinţă a faptului că aici nu s-a mai distribuit niciun tichet în afara celor 147 din prima sesiune. Reporterii cotidianului „Telegraf” au pretins că sunt persoane care caută cu disperare un astfel de voucher şi au contactat mai mulţi vânzători clandestini, dispuşi să negocieze suma pentru care şi-ar înstrăina tichetul. Unul dintre cele mai tentante anunţuri de pe site-ul www.bursa-rabla.ro era cel al unei persoane care cerea 11 euro pe el. Contactat, cetăţeanul părea surprins de preţ. „Cum să dau voucherul pe atâţia bani? Cred că este o eroare pe site, preţul este de 1.100 de euro. În mod normal, el valorează 1.500 de euro, dar îl las mai ieftin. Aşa câştig şi eu, şi cel care îl cumpără. 500 de lei m-au costat toate actele şi am umblat mai bine de două săptămâni ca să am dosarul complet”, se justifică vânzătorul de ocazie. Cel mai probabil, cu trecerea timpului, preţul voucherelor va începe să scadă. Iar asta pentru că, în termen de cel mult 45 de zile de la emitere, tichetul trebuie depus la un producător sau dealer auto acceptat în program, fără a depăşi termenul de 20 noiembrie 2013.