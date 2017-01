Vrabia glorie visează

\"Reprezentanta României la Eurovision 2012 a declarat, joi, că televiziunea publică română a sfătuit-o \"să nu câştige\" finala de sâmbătă seară, pentru că ţara ei, sever afectată de criză, va trebui să organizeze în acest caz ediţia viitoare a concursului, iar acest fapt \"costă mulţi bani\". \"Mi-au spus: „te rugăm, nu câştiga finala!”\", a declarat pe un ton glumeţ, într-un interviu, înainte de a mărturisi, serioasă de această dată, că subiectul îi preocupă destul de mult pe reprezentanţii televiziunii publice române TVR, informează AFP. \"Cred că nu este momentul, nici pentru România, nici pentru televiziunea română să câştigăm Eurovisionul. Chiar dacă vom câştiga, cred că va fi imposibil (să organizăm următoarea ediţie, n.r.), pentru că acest lucru costă enorm de mulţi bani\". \"Azerbaidjanul (ţara care găzduieşte Eurovisionul în acest an, n.r.) poate să îşi permită acest lucru, pentru că ştim cu toţii că este o ţară care are petrol, dar noi nu putem, trebuie să ieşim mai întâi din această perioadă grea. România, a patra economie din zona euro, a reintrat la începutul acestui an în recesiune şi se confruntă cu cea mai înaltă rată a şomajului dintre ţările industrializate (24,44%)”.

Vi se pare plauzibilă ştirea de mai sus? Da? Ei bine... ţeapă!!! În realitate, ştirea e inventată sau, mai degrabă, modificată. Adevărata ştire se referă la... SPANIA! Poate aţi ghicit, Spania este a patra economie din zona euro şi, într-adevăr, a reintrat în recesiune la începutul acestui an - ca şi România, de altfel. Televiziunea publică TVR chiar este în faliment (spre deosebire de TVE!), dar îşi doreşte din inimă să câştige Eurovisionul. Este o atitudine corect competitivă şi patriotică, veţi spune. Dar asta nu rezolvă gravele probleme cu care se confruntă TVR - singura televiziune cu abonaţi şi subvenţionată de stat, din România - exclusiv din cauza unui management defectuos şi a unei gestiuni financiare şi materiale ce frizează penalul. Spaniolii au curajul să spună adevărul: ei, ditamai ţara, nu şi-ar permite să organizeze o ediţie de Eurovision, la nivelul de fast şi opulenţă la care s-a ajuns în ultimele 2-3 ediţii. Iar Eurovision - dacă nu ştiaţi - bate în audienţă orice meci de campionat european de fotbal!? Dar noi, în dulcele stil folcloristic, preferăm să punem batista pe ţambal!