Vrabie a anulat Zilele Medgidiei. I s-au pus prea multe întrebări...

13:14:49 / 06 Septembrie 2016

adevar

se pare ca Minciuna are picioare scurte ! ADEVARUL iese la suprafata ! Acest vrabie care a reusit sa pacaleasca Medgidia isi doreste sa fie un Dictator ! Cum adica nu pune in aplicare o Hotarare a Consiliului Local ? Consiliul Local, CONSILIERII de care nu are loc primarul, AU VOTAT in UNANIMITATE Bugetul primariei, iar primarul este OBLIGAT sa puna in aplicare Hotararea Consiliului Local ! Ii place sau nu, asa PREVEDE LEGEA !!! Altfel, va fi CONDAMNAT pentru ABUZ IN SERVICIU, conform Legii ! Nu te mai plinge vrabie, treci la treaba ! Da afar RAJA, fa apa 1 leu . mc...asta e treaba ta, nu sa pui pumnul in gura consilierilor !