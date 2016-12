Vrăjitoarele au scăpat de impozit

Ministrul Muncii, Ioan Botiş, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că vrăjitorii sau prezicătorii nu pot fi impozitaţi pentru că meseria lor nu există, neavând standard ocupaţional. Ioan Botiş a explicat că Institutul Naţional de Statistică şi Comisia Naţională de Prognoză fac raportări lunare la UE legate de profesiile din România. „În fiecare lună, ele trebuie să facă raportări legate de profesiile din România, ocupaţii, tot ce ţine de zona aceasta. Ca să ai o compatibilizare cu ceea ce are în regulament UE, trebuie să ai şi tu profesiile trecute acolo. Dacă nu ai standard ocupaţional, ele nu există ca meserii”, a spus Botiş. Întrebat dacă în România există meseria de vrăjitor, Botiş a explicat că nu există din moment ce nu are standard ocupaţional. Guvernul a adoptat, pe final de an, o hotărâre prin care aprobă structura clasificării ocupaţiilor din România, aplicabilă de la 1 ianuarie 2011, şi în care se regăsesc inclusiv meseriile de prezicători, însoţitori şi valeţi. În structura ocupaţiilor se mai regăsesc agenţi de pariuri, administratori în gospodării individuale, vânzători stradali, manechine, prezentatori produse, prestatori de servicii \"la minut\" pentru populaţie. Clasificarea ocupaţiilor din România se aplică în toate domeniile şi este obligatorie pentru administraţia publică, operatori economici, indiferent de forma de proprietate, organizaţii sindicale şi patronale, precum şi fundaţii, la completarea documentelor oficiale, prin precizarea ocupaţiei.