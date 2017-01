„Vrăjitoarele din Salem”, un spectacol marca Edelstein

Ultimul spectacol produs sub direcţia managerului Beatrice Rancea, „Vrăjitoarele din Salem”, va avea premiera pe 1 august şi va fi montat de Gordon Edelstein, director şi el la Teatrul Long Warf din New Heaven, Connecticut, SUA. Regizorul Gordon Edelstein, artist cu state vechi pe Broadway, este pentru prima oară la Constanţa. În cadrul unei conferinţe de presă desfăşurate, ieri, la sediul teatrului constănţean, regizorul a spus că, pentru montarea spectacolului, a avut două opţiuni, Teatrul de Stat din Constanţa şi Teatrul Odeon din Bucureşti, iar hotărîrea de a veni aici a fost influenţată de managerul constănţean. Spectacolul a fost lucrat într-un timp record, deoarece textul este foarte greu, iar distribuţia foarte numeroasă. Prezenţă efervescentă şi carismatică, regizorul încearcă să ne împărtăşească revelaţiile sale de la malul mării, făcînd, fără să vrea, o radiografie competentă şi obiectivă a tuturor elementelor actului artistic constănţean, respectiv românesc. Cel mai important element este, după părerea sa, actorul, iar cu cei de la Constanţa s-a înţeles foarte bine. „Lucrul cu actorii a fost foarte interesant pentru mai mult de o mie de motive. Există metode diferite de a lucra, fiecare are tabieturile şi tabu-urile sale. Actorii au muncit din greu, confruntîndu-se cu acest text provocator şi vom lucra tot aşa, pînă la premieră, pe 1 august”, explică el.

Chiar şi limbajul acestui spectacol este greu de explicat şi redat. Cel mai bun exemplu, crede regizorul, este însuşi titlul piesei, „The Crucible”, care nu are corespondent în limba română. Piesa a fost montată în toată lumea şi fiecare nouă montare presupunea un nou titlu. „Mi se pare foarte interesant faptul că piesa a fost un succes internaţional, deşi, pornind de la titlu, ea este greu de tradus”, rîde Edelstein, încrezător că acest paradox va funcţiona pe scena constănţeană. Edelstein face parte dintre acei regizori care reuşesc să se îndrăgostească de o piesă, fără a compromite actul artistic. „Comunicarea este destul de dificilă şi cînd vorbim aceeaşi limbă, darămite cînd vorbim limbi diferite. De aceea, am vrut să aleg un text pe care îl ştiu foarte bine, care mi-e drag, pe care l-am mai regizat în America, unde am lucrat chiar cu autorul, cu Arthur Miller. Este o piesă care prinde foarte bine la public, o piesă foarte bine scrisă. M-am gîndit că una dintre temele acestei piese, care este despre putere şi abuzul de putere, ar putea să rezoneze şi aici, în România. Pentru mine a fost o ocazie minunată şi am vrut să experimentez, să văd dacă această piesă - un succes internaţional - va avea ecou şi în România”.

Miller şi Edelstein

Arthur Miller a scris „The Crucible” în 1952, folosind procesul vrăjitoarelor din Salem – anno domini 1692 – ca alegorie împotriva isteriei societăţii americane a vremii, ce se afla sub spectrul Ciumei Roşii a comunismului. În 1953, piesa este jucată pe Broadway, iar patru ani mai tîrziu, este adaptată pentru marele ecran de către Jean-Paul Sartre, cu titlul „Les Sorcieres de Salem”. În 1996, Arthur Miller o readaptează şi piesa ajunge din nou pe marele ecran, cu Daniel Day-Lewis şi Winona Ryder în rolurile principale, cîştigîndu-i lui Miller o nominalizare pentru scenariu la Premiile Academiei. În 1999, Gordon Edelstein, în colaborare cu Arthur Miller, prezintă din nou marelui public spectacolul „The Crucible (Vrăjitoarele din Salem)”, acesta fiind declarat Cel mai bun spectacol al anului 1999 din SUA.

În România, piesa a fost tradusă de Mihnea Gheorghiu şi de Alf Adania şi adaptată de Ioana Ieronim şi Gordon Edelstein. Spectacolul va fi prezentat în regia lui Gordon Edelstein, cu o scenografie semnată Nic Ularu. Regia tehnică îi aparţine lui Gelu Ciobanu.