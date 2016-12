Vrăjitorie reclamată la Poliţie

Poliţiştii Secţiei 4 de Poliţie Constanţa au de soluţionat o plângere mai puţin obişnuită, pe care cu greu credem că o pot rezolva prin metodele criminalistice normale. O constănţeancă a reclamat că vecina ei de palier îi face vrăji, iar acţiunile malefice ale acesteia se răsfrâng asupra familiei, dar şi a celor din jurul ei care încearcă să o ajute. Felicia Secuianu, de 45 de ani, povesteşte că de mai bine de cinci ani trăieşte prin biserici şi mănăstiri pentru a-şi putea găsi liniştea. Motivul pentru care vecina nu îi dă pace ar fi invidia, soţul şi unul dintre fiii Feliciei Secuianu fiind navigatori. „Cred că este invidioasă, pentru că alt motiv nu găsesc. Odată chiar mi-a spus că doar stau şi primesc bani. Eu făceam masaje, dar de aproape patru ani nu-mi mai pot exercita meseria, deoarece le-aş transmite energie negativă clienţilor şi le-aş face rău”, a spus Felicia Secuianu. Femeia povesteşte că vecina ei, Luminiţa Ţuţuianu, s-ar ocupa cu magia neagră şi în repetate rânduri a găsit la uşa apartamentului ei fel de fel de lucruri ciudate pe care le-a fotografiat.

MAGIE NEAGRĂ? „În aceste fotografii se observă o scăriţă făcută din sare. Nu ştiu ce semnificaţie are, însă sunt patru trepte, ca şi numărul membrilor familiei mele. Am mai găsit la uşă patru cepe coapte şi, din câte am înţeles, cepele semnifică inima pe care ţi-o străpunge. Erau puse lumânări aprinse în nişte ghivece cu flori, ghivece pline cu excremente de pisică, păr şi cenuşă. Vreau să vă spun că timp de zece ani nu a crescut nicio floare în acele ghivece”, a adăugat Felicia Secuianu. Femeia spune că toate aceste farmece ar fi avut urmări grave asupra ei şi a familiei sale. „Fiul meu a făcut meningită, eu am probleme cu inima, cu ficatul. Sunt momente când simţim că murim, pur şi simplu nu mai putem respira, simţim ca o gheară în inimă. Am făcut conjunctivită şi timp de două luni nu am văzut. Odată conduceam şi mi-a căzut lucrarea din gură şi am intrat pe contrasens, fiind la un pas de accident”, a mai spus constănţeanca.

ACŢIUNI MALEFICE Femeia mai spune că vrăjile vecinei ar fi băgat în pământ doi poliţişti care s-au ocupat de plângerea formulată de ea, dar şi câţiva vecini. „Foarte mulţi oameni care au fost împotriva acestei doamne au avut de suferit. Dosarul a plecat de la domnul comandant Dănuţ Pisică şi a ajuns la Secţia 4 Poliţie Constanţa, la Mircea Lupa. Amândoi au murit. Noul administrator care a preluat asociaţia de locatari de la Luminiţa Ţuţuianu a făcut infarct şi are trei bypass-uri. Din câte ştiu, şi procurorul care s-a ocupat de dosarul instrumentat de poliţie şi-a rupt piciorul. Nu am conştientizat că va face atâta rău şi oamenilor implicaţi, care încearcă să îşi facă meseria. Sunt şi vecini care au murit şi alţii care au probleme de sănătate”, a povestit Felicia Secuianu. Afirmaţiile constănţencei sunt susţinute şi de prietenii ei, care cred că la mijloc ar fi magia neagră.