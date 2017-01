Vrăjitorul Radagast din „Hobbitul” vine în România

Actorul scoţian Sylvester McCoy va veni în România la East European Comic Con, care se va desfăşura la Romexpo, în perioada 27-29 mai. Sylvester McCoy îl interpretează pe simpaticul și extravagantul Radagast, unul dintre cei trei vrăjitori, alături de Saruman şi Gandalf, din trilogia „Hobbitul”. El este cel de-al treilea actor anunţat până în prezent la East European Comic Con, după Mark Pellegrino („Supernatural”, „LOST”) şi David Anders („The Vampire Diaries”, „Once Upon a Time”).

Sylvester McCoy este un obişnuit al rolurilor de science-fiction, printre cele mai cunoscute fiind rolul celui de-al şaptelea doctor din „Doctor Who”. Actorul scoțian a jucat și în spectacole de teatru, interpretând roluri în musicalul „Robin Hood” ca Seriful din Nottingham, în „The Lion, the Witch, and the Wardrobe” şi în „Regele Lear”, alături de Ian McKellen.

Anul acesta, la East European Comic Con sunt invitați 40.000 de vizitatori. Printre surprize acestei ediții se află: o competiţie regională de gaming şi un spațiu destinat jocurilor video în care vor putea fi testate cele mai noi apariţii. Se vor organiza concursuri de cosplay pentru toţi cei care doresc să se transforme într-un personaj preferat, quiz-uri, elemente de recuzită de pe platourile de filmare, interacţiuni cu expozanţii şi cu cei mai importanţi creatori de content din mediul online.

East European Comic Con este organizat de Pineberry Studio şi Kickoff Events.

Citește și:

Peripețiile lui... Abraham Lincoln, la București

Un constănțean, „sosia” lui Walter White din „Breaking Bad”

Hodor din „Game of Thrones” vine în România

Miltos Yerolemou din „Game of Thrones”, în România