Vreți să vă debranșați de la RADET? Iată unde vă puteți adresa!

06:52:58 / 19 Iunie 2015

conflicte

Locuiesc intr-un bloc cu 80 de apartamente nu indeplinim conditia de debransare in sensul ca nu exista un apartament debransat cu aprobare RADET Totusi ne-am montat si folosim centrale de apartament nelegal circa 30 la suta din apartamente Asociatia de proprietari sustine ca la iarna ne va obliga sa platim factura de incalzire ca si cum am fi bransati Ce facem in aceasta situatie aici trbuie sa lamureasca situatia autoritatile locale sa raspunda concret ce facem cu cei debransati nelegal nu sa ocoleasca raspunsul.Uniunea asociatilor de proprietari care traiesc din cotizatiile noastre nu ne da nici ea un raspuns Atunci noi asociatiile de proprietari suntem intre 2tabere cei debransati nelegal si cei ramasi bransati Aici si presa sa faca anchete la asociati si sa vada ca sunt conflicte ce mocnesc.