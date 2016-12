Vrea o viaţă normală pentru copiii ei

Pentru cei mai puţin norocoşi dintre noi, viaţa este o continuă luptă pentru supravieţuire, fiecare zi încheiată cu bine reprezentând o victorie. Printre cei care continuă bătălia pentru ziua de mâine, în ciuda sorţilor potrivnici, se numără şi Ileana Hariton. Născută în Constanţa, ea s-a căsătorit la 17 ani cu Niculae Hariton. „Soţului meu nu i-a prea plăcut munca. Stăteam într-o casă naţionalizată din municipiul Constanţa, iar eu munceam cu ziua ca să ne putem plăti chiria, să ne întreţinem şi să-mi pot ţine şi copiii în şcoală”, îşi începe povestea Ileana. Şi-a împărţit viaţa între muncă, copii şi soţ până în 1998, când familia Hariton a aflat că locuinţa în care stăteau va fi vândută, existând deja un cumpărător. Şi, pentru că o veste proastă nu vine niciodată singură, la puţin timp după ce au primit această ştire, Niculae Hariton a plecat de acasă. „Nu s-a putut împăca cu gândul că vom rămâne fără casă. Şi-a strâns lucrurile şi a plecat de acasă şi de atunci nu mai ştiu nimic de el. Oricum nu m-a ajutat niciodată cu nimic. Aş fi intentat divorţ, dar nu aveam bani pentru asta”, spune Ileana. După ce s-a trezit abandonată de soţ, femeia l-a întâlnit pe Tudorel Ion, alături de care a rămas până în prezent. Casa s-a vândut în 2001. „De atunci stăm cu chirie pe unde găsim. La un moment dat am stat într-o casă din localitatea constănţeană Lanurile, pe care o cumpărase soţul meu împreună cu fratele lui. Din păcate, la puţin timp, fratele soţului meu, Petre Ion, a murit, iar la un an de la decesul lui a murit şi soţia lui. Atunci, fata lor a vândut casa, fără să facă succesiunea, fără să ne întrebe nimic. Tot din cauza lipsei banilor nu am putut apela la justiţie pentru a ne recupera partea noastră din casă”, mai povesteşte Ileana.

AJUTAT DE FRAŢII MAI MARI În prezent, Ileana locuieşte în localitatea constănţeană Agigea, într-o cămăruţă de lângă fostul CAP. Două paturi vechi, câteva pături şi un dulap sunt singura lor avere. Cei trei copii pe care îi are cu soţul legitim au crescut şi au plecat la casele lor. „Au slujbe şi-şi văd de rostul lor. Băiatul mai mare, de 28 de ani, este în Bucureşti, cel mijlociu, de 27 de ani, este în Cluj, iar mezina, de 23 de ani, este în Italia”, spune, mândră, Ileana. Cei doi băieţi o mai vizitează din când în când şi o ajută cu alimente şi bani, în limita posibilităţilor. Între timp, femeia a mai născut doi copii cu actualul partener de viaţă. Băieţelul cel mare tocmai a început clasa a V-a, ajutat de fraţii vitregi, care i-au cumpărat rechizitele de care are nevoie. Îi place la şcoală şi ştie că trebuie să continue să înveţe dacă vrea să facă ceva în viaţă. Fetiţa cea mică a fost diagnosticată, la naştere, cu sindromul Down (afecţiune cromozomială care încetineşte ritmul de dezvoltare a copilului - n.r.). Deşi are doi ani, micuţa arată ca un copil de un an. „Are nevoie de tratament şi îngrijiri. În plus, când am născut-o, actele tocmai îmi arseseră într-un incendiu şi am fost nevoiţi să o trecem pe numele concubinului. Acum aş vrea s-o trec pe numele meu, dar nu am bani pentru a-i face certificat de naştere şi a o declara. Singurul meu venit este alocaţia copilului, în valoare de 42 de lei. Concubinul lucrează cu ziua şi câştigă 30-40 de lei pe zi, depinde cât vrea să-i dea patronul. Băiatul a început şcoala şi nu are nici măcar un set de haine mai bune”, mai spune, deznădăjduită, femeia. Oricât de mult ar încerca, nu reuşeşte să le ofere celor doi copii ceea ce au nevoie. Cei care pot şi vor s-o ajute pe femeie o pot contacta la numărul de telefon 0731.853.513.