Vrea să îşi crească fiul ca un anonim

Cu numai câteva săptămâni înainte de a începe filmările la mult-aşteptatul lungmetraj “Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides / Piraţii din Caraibe: Pe ape şi mai tulburi”, Penelope Cruz descoperea că este însărcinată cu primul său copil, spre fericirea ei şi a soţului ei, Javier Bardem. Numai că era destul de târziu pentru a putea fi înlocuită în cea de-a patra ecranizare a seriei de mare succes. Regizorul Rob Marshall a fost printre primii care a aflat că actriţa va aduce pe lume un băieţel, ceea ce l-a încântat foarte tare. “Eram însărcinată şi pirat. O experienţă foarte plăcută!”, a povestit actriţa de 27 de ani, în interviurile de promovare a filmului, care a avut premiera în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Cannes. Numai că aceste destăinuiri despre fiul ei vor fi şi ultimele, după cum a promis Penelope Cruz. “Îmi doresc ca fiul meu să crească cât mai anonim posibil. Faptul că eu şi tatăl lui am ales profesia pe care am ales-o, nu dă nimănui dreptul să nu ne respecte intimitatea”, a declarat actriţa spaniolă.

Penelope Cruz a recunoscut că nimic nu te pregăteşte pentru avalanşa de sentimente ce copleşesc o mămică atunci când îşi vede copilul prima dată. Actriţa a fost atât de emoţionată încât pe parcusul interviurilor cu greu şi-a stăpânit lacrimile. “Natura este foarte înţeleaptă şi îţi oferă nouă luni pentru a te pregăti, dar în momentul acela, când vezi feţişoara aia, te schimbi pentru totdeauna”, a povestit aceasta emoţionată despre naşterea lui Leo. Chiar dacă de trei luni şi jumătate nu prea mai are control asupra vieţii ei, Penelope Cruz este hotărâtă să nu renunţe la eforturile sale umanitare pe care le derulează alături de Bono şi Sean Penn. La Cannes, actriţa a afişat o siluetă de invidiat pentru multe proaspete mămici, care a fost pusă în evidenţă de creaţii vestimentare Dolce&Gabbana.