„Vreau să câștig US Open și locul 1 în lume”

Campion în proba de dublu la Wimbledon, tenismanul constănțean Horia Tecău se află în cel mai bun moment al carierei sale și speră să continue seria succeselor la nivel înalt, stabilindu-și obiective de top pentru a doua parte a sezonului în circuitul ATP de dublu. Sportivul în vârstă de 30 de ani a jucat pentru echipa României în meciul cu Slovacia, disputat la Tenis Club Idu, în stațiunea Mamaia, pierdut, din păcate, cu scorul general de 2-3. Ieri, Horia Tecău a părăsit orașul de la țărmul mării, pentru a pleca într-o vacanță de o săptămână. După o scurtă perioadă de relaxare, Tecău și partenerul său, olandezul Jean-Julien Rojer, se vor pregăti la Miami pentru startul sezonului pe hard. „Vom participa la Washington, Montreal, Cincinnati, o săptămână de antrenament la Miami şi US Open. Vom încerca să ne păstrăm aceeaşi atitudine şi mentalitate. Anul acesta ne-au interesat, în primul rând, turneele importante, în special cele de Grand Slam. De exemplu, în startul sezonului, ne-am concentrat pur şi simplu pe Australian Open şi am folosit turneele pe care le-am jucat înainte ca să antrenăm unele lucruri. Înainte de Roland Garros, am jucat mai puţin la Roma şi Paris, apoi am mers la Nisa, unde am considerat o săptămână de antrenament şi am făcut finala, chiar înainte de Roland Garros. Dacă tratezi fiecare săptămână cu acelaşi plan, tinzi să nu mai rişti şi joci mereu la fel, iar noi ne-am dorit o gamă variată de strategii. Este adevărat că, înainte de US Open, vom avea doar turnee puternice, dar vrem să câştigăm şi, în acelaşi timp, să antrenăm unele lucruri. Trebuie doar să ştii când poţi face acest lucru. Obiectivul este clar, să câştigăm US Open, chiar dacă va fi extrem de greu. Pe lângă fraţii Bryan, care vor juca acasă, suntem trei echipe care au câştigat turnee de Grand Slam în acest an. Au venit şi mulţi jucători de top de la simplu, mai ales că s-au mărit şi premiile. Este greu să joci împotriva lor, dar vrem trofeul”, a declarat Tecău.

CU GÂNDUL LA TURNEUL CAMPIONILOR

Aflat pe locul 5 ATP la dublu, cea mai bună clasare din carieră, constănțeanul visează să ajungă pe primul loc până la finalul acestui an. „Un turneu de Grand Slam câștigat te ajută multă urci în vârf. Mi-ar plăcea să fiu numărul 1 în lume, iar lupta este deschisă după rezultatele din acest sezon. Sunt 4.500 de puncte puse în joc în următoarele patru turnee şi poate fi o şansă mare pentru noi, dar şi pentru celelalte două perechi câştigătoare de Grand Slam, să-i detronăm pe fraţii Bryan”, a spus Tecău. Împreună cu Rojer speră să „spargă gheața” și la Turneul Campionilor, care va avea loc la Londra, la finalul anului. „Suntem ca şi calificaţi la Turneul Campionilor. Anul acesta vom schimba abordarea. Vor fi doar câteva turnee importante, la Paris şi Viena, apoi ne vom concentra pe Londra. Anul trecut am fost obosiţi, pentru că am fost la multe turnee să adunăm puncte, dar de această dată ne permitem luxul de a ne selecta participările”, a explicat constănțeanul.

În clasamentul ATP de dublu dat publicității ieri, Tecău și-a păstrat locul 5, cu 7.130 de puncte, în timp ce Florin Mergea a coborât o poziție, pe 8, cu 4.520p, iar Adrian Ungur a urcat două locuri, pe 94, cu 729p. În ierarhia anuală, care contează pentru Turneul Campionilor de la Londra, perechea alcătuită din Tecău și Rojer este pe primul loc, cu 5.050p, iar Mergea şi partenerul său, indianul Rohan Bopanna, ocupă locul 6, cu 2.735p.