Peste 300 de elevi şi studenţi au invadat, ieri, sălile instanţelor de judecată din Constanţa. Cu ocazia „Zilei Porţilor Deschise”, curioşii au putut vedea ce se întâmplă în spatele uşilor închise unde îşi desfăşoară activitatea judecătorii. „Este o manifestare pe care instanţele au adoptat-o pentru ca publicul să înţeleagă că justiţia este la dispoziţia cetăţeanului. Manifestarea e organizată de Curtea de Apel Constanţa şi de Tribunalul Constanţa. Ca target avem tineri din licee şi universităţi, mai ales cei de la Facultăţile de Drept, iar ca element inedit e faptul că publicul poate intra şi în anumite compartimente care se află sub strictă supraveghere, păzite de jandarmi şi Poliţie. Justiţia are menirea de a face dreptate, de a echilibra pârghiile între acuzare şi apărare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Tribunalului Constanţa, judecător Lucian Lică. Cei mai interesaţi au fost studenţii Facultăţilor de Drept care vor deveni magistraţi. Tinerii au fost conduşi într-o sală de judecată, unde magistratul Lucian Lică le-a vorbit în câteva cuvinte despre rolul instanţelor, despre traseul dosarelor înregistrate, despre rolul fiecărui membru al completului de judecată şi despre modul în care se soluţionează dosarele penale. Studenţii au putut vizita celulele Palatului de Justiţie unde sunt ţinuţi deţinuţii până să intre în sala unde are loc procesul şi au spus că nu şi-ar dori să ajungă acolo niciodată. Vizitatorii au avut ocazia de a răsfoi câteva dosare penale, însă unii dintre ei au strâmbat din nas când au văzut pozele de la autopsie. Ulterior, studenţii au intrat într-o sală de judecată şi au asistat la audierea unui martor într-un caz de omor. La final, unii dintre ei au părut interesaţi să se încline spre magistratură, în timp ce alţii au spus că preferă avocatura sau notariatul. „Vreau să devin procuror criminalist. Pe măsură ce mă documentez mai mult, îmi place mai mult. Am fost o singură dată la medicină legală, am asistat la o autopsie şi mi-a plăcut”, a declarat Elena Dobrogeanu.