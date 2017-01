„Vreau să fiu student cu bursă!”

Cunoscutul interpret român Mihai Trăistariu, autorul unei clasări istorice la prestigiosul concurs Eurovison, cu hit-ul „Tornero”, şi-a uimit, de curând, fanii, prin demersul încununat de succes, acela de a urma cursurile de actorie în cadrul Universităţii „Ovidius” Constanţa, Facultatea de Arte, Domeniul Teatru, Specializarea Artele spectacolului - Actorie. Despre motivaţiile ineditei opţiuni, dar şi despre desfăşurarea examenului, Mihai a vorbit într-un interviu acordat cotidianului „Telegraf”.

Reporter (Rep.): Cum v-aţi descurcat la admitere?

Mihai Trăistariu (M.T): M-am pregătit, dar nu atât de minuţios şi am intrat cu cea mai mare medie, 9,50 şi ceva.

Rep.: De unde v-a venit ideea să vă îndreptaţi către teatru?

M.T.: După liceu, am dat admitere la actorie. Atunci au fost 376 de concurenţi pe şapte locuri şi n-am intrat, evident... Apoi, am dat la matematică, doar ca să nu stau acasă. Pasiunea pentru teatru mi-a rămas, însă, în sânge.

Rep.: Cum vi s-a părut examenul? Aţi avut emoţii?

M.T.: Sincer să fiu, am tremurat ca un câine. M-am întâlnit pe holuri cu absolvenţi de liceu, mai tinerei ca mine. Ştiau materia mai bine, din şcoală, pentru că ne-au pus şi întrebări despre Caragiale, Shakespeare şi ei erau mai în temă, dar m-am descurcat.

Rep.: Cât au durat pregătirile?

M.T.: Cam o lună şi ceva. Când am dat la teatru, după liceu, am făcut trei ani pregătire şi mi-am ales ceva tot din repertoriul acela. Deci, erau pregătite monolog, povestire, poezii.

Rep.: Ce monolog aţi pregătit?

M.T.: Hamlet, iar la povestire, am relatat ceva din viaţa mea.

Rep.: Care au fost probele preferate?

M.T.: Mi-au plăcut probele de improvizaţie, adică acelea pe care nu le ştii. Ne-au dat nişte teme pe loc.

Rep.: Cum v-aţi descurcat la proba de canto? Cu ce v-aţi prezentat?

M.T.: La canto, cu... „Trandafir de la Moldova”.

Rep: Aţi primit şi... ovaţii din partea comisiei de admitere?

M.T.: Nu... Dar se aşteptau...

Rep.: Ce aveţi de gând să faceţi din noua postură, cea de student?

M.T.: Abia aştept să vin la cursuri. Am înţeles că programul este unul greu, de dimineaţă până seara. În weekend, o să chiulesc, pentru că am concerte şi trebuie să fac şi bani. În perioada liceului, mergeam şi de câte 20 de ori la o piesă. Eram „virusat” rău. Acum, mi-a mai trecut un pic, dar o să mă virusez la loc. O să-mi dau tot interesul să termin facultatea, să fiu un student cu bursă dacă se poate.

Rep.: La castinguri aţi fost până acum?

M.T.: Nu m-au chemat. Poate acum, dacă o să afle că am luat primul pe listă, la Actorie, or să se gândească: „Mă, are ceva ăla!”.

Rep.: Cu vocea cum mai staţi?

M.T.: Sunt din ce în ce mai bine. Am tot făcut tratamente şi văd că îmi trece (n.r. răguşeala).

Rep: Nu există nicio legătură între problemele pe care le-aţi avut cu vocea şi această nouă direcţie?

M.T.: Nu, pentru că acum scot un album nou şi voi filma, într-o săptămână, un nou videoclip.

Rep: Unde vor avea loc filmările?

M.T.: La Constanţa şi vreau să-i am în videoclip chiar pe colegii mei din anul I, ca să intre deja „în pâine”, să vadă cum e.