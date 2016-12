„Vreau un 2015 la fel de bun ca 2014!”

Multe dintre vedetele autohtone au un program încărcat de Sărbători, pe care le petrec mai mult pe scenă, dar își fac timp și pentru cei dragi. Printre ele se numără și Corina Bud, cântăreață care a trecut, în această iarnă, și pe la Constanța. Ea a oferit un scurt interviu ziarului „Telegraf”, în care a spus cum își petrece Sărbătorile și ce își dorește cel mai mult în perioada următoare.

Reporter (R.): Cum este această perioadă pentru tine?

Corina (C.): Este o perioadă foarte frumoasă, în care mă simt minunat alături de fiul meu, Robin. El primește multe dulciuri, multe jucării și se bucură, ceea ce ne bucură și pe noi.

R.: Ați apucat să mergeți la săniuș sau patinoar?

C.: Încă nu am apucat să îl duc la săniuș, poate vom merge la munte, după Sărbători. Am apucat, însă, să ne bulgărim, să facem om de zăpadă, atunci, la prima ninsoare.

R.: Cum petreci Sărbătorile?

C.: Crăciunul îl petrec acasă, la Satu Mare, stau câteva zile cu ai mei și petrecem după tradiție, după care mă întorc în București. De Revelion, am de onorat vreo opt concerte, toate în Capitală.

R.: Cum a fost 2014 pentru tine? Pe final de an ai scos o piesă interesantă...

C.: A fost un an excelent, cu multe concerte și evenimente frumoase. A fost o vară în care m-am bucurat de succesul piesei „Autobronzant”, iar pe final de an, am scos piesa „Nimeni altcineva”, împreună cu Dorian Popa, constănțean de-al vostru. E o piesă în care vă veți regăsi cu toții, avem un clip artistic foarte frumos, care a ajuns la aproape trei milioane de vizualizări într-o lună.

R.: Ce îți dorești în anul care vine?

C.: Îmi doresc să am un an 2015 la fel de bun ca și 2014, să scot un hit-monstru, cu care să am succes și peste hotare. M-ar bucura foarte mult.

R.: Ce mesaj le transmiți fanilor de Sărbători?

C.: Sărbători fericite alături de cei dragi, să vă distrați, să vă simțiți cât mai bine, iar eu vă pup dulce, vă aștept pe pagina mea de Facebook și la concertele mele. Ne vedem în 2015 și la mare, și în toată țara, mai sănătoși și mai veseli!