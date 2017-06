Vrei electricitate ieftină? Negociază (dacă poți)!

Consumatorii trebuie să negocieze cu furnizorii de utilități, în special cu cei care oferă mai multe servicii la pachet, pentru a obține prețuri mai bune la energie electrică și gaze naturale, a declarat, marți, președintele Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE), Niculae Havrileț - „Eu, de exemplu, la mine acasă am același furnizor și la energie, și la gaze. Oferta de energie electrică este negociată și este mult mai mică decât oferta furnizorului din zona în care locuiesc. Plus că este mult mai simplu, pentru că am relație cu o singură firmă“. Havrileț a precizat că, de la 1 iulie, va crește prețul doar pentru consumatorii casnici care sunt alimentați de furnizorii de ultimă instanță, adică cei tradiționali (Enel, E.ON, CEZ și Electrica) - „Pentru consumatorii care au încheiat contracte cu furnizorii din piața liberă, prețul nu crește, ci rămâne cel din contractul în vigoare“.