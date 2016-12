Vrei piste de biciclete în Constanța? Mergi la dezbatere!

20:42:48 / 03 Iunie 2016

Dezbatere?

De ce este nevoie de o dezbatere pentru a ni se oferi niste lucruri absolut normale in orice tara civilizata? Eu personal imi doresc sa pot merge linistit pe trotuarele Constantei, trotuare care prin lege, sa fie doar ale pietonilor, nu ca acum cand masinile au voie pe trotuare si sunt obligate sa ne lasa si noua o bucatica ... insa in realitate fiecare sofer face ce vrea ca doar este democratie ... stiu, vor sari de cur in sus cei care spun ca sunt prea putine locuri de parcare ... poate este cum spuneti, insa pe mine ca si pieton nu ma intereseaza asta, e strict problema primariei ... iar o primarie moderna ar lua masuri nu pentru a construi milioane de locuri de parcare ci pentru a-i face pe soferi, prin dezvoltarea transportului in comun, sa isi lase masina acasa si sa ia - o idee - transportul gratuit din oras (gratuit pentru constantenii care isi platesc impozitele si taxele, nu pentru toate ciorile care se ocupa cu spartul semintelor ca singura ocupatie)