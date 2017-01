Vrei să economisești 4.200 miliarde dolari? Fii verde!

Dublarea ponderii energiilor regenerabile în mixul energetic mondial, până la 36% în anul 2030, ar permite economiei mondiale să realizeze reduceri de costuri de până la 4.200 miliarde dolari pe an, arată un studiu publicat miercuri de Agenția Internațională pentru Energie Regenerabilă (IRENA). În 2014, energiile regenerabile erau responsabile pentru 18% din energia consumată la nivel mondial. Potrivit actualelor strategii energetice naționale, ponderea regenerabilelor ar urma să ajungă la 21% în anul 2030. Însă o dublare a ponderii ar ajuta la atingerea obiectivului mondial referitor la limitarea creșterii temperaturilor mondiale la sub două grade Celsius, cum s-a convenit la summitul de la Paris de anul trecut. Potrivit studiului IRENA, costul dublării ponderii energiilor regenerabile în mixul energetic mondial până în 2030 s-ar ridica la 290 miliarde dolari pe an, însă economiile realizate ar fi cuprinse între 1.200 și 4.200 miliarde dolari pe an.