Vrei să fii dădacă la înălțime?

Dacă îți plac copiii, atunci ar fi bine să știi că la compania aeriană Etihad Airways ai ocazia să fii Flying Nanny. Serviciul de Flying Nanny este furnizat de companie doar pentru zborurile lungi, în care un însoțitor de bord special pregătit în acest sens are grijă de copii sau de minorii neînsoțiți și are grijă să îi țină ocupați cu jocuri și glume pe toată durata zborului, astfel încât micuții să nu se plictisească nici măcar o clipă. O stewardesă cu rol de Flying Nanny trebuie ca la îmbarcare să asiste famliile cu copii. Ea verifică și meniurile celor mici, pregătește mesele de schimbat bebelușii, iar pe durata zborului se joacă cu copiii folosind jocurile speciale din avion. Tot Flying Nanny are grijă ca înainte de aterizare să asiste familiile în strângerea jucăriilor și a lucrurilor personale. După aterizare, ea nu trebuie să uite să își ia rămas bun de la familii și copii. Atenție, abia la aproximativ 2 luni după ce ai început să zbori în cadrul companiei poți să aplici pentru o astfel de poziție, urmând să treci printr-un training special de două zile. Următoarea recrutare a companiei Etihad Airways la București are loc marți, 12 ianuarie. Interviul este de tip Assessment Day, astfel încât pentru a participa trebuie să primești o invitație din partea companiei. Invitația se primește abia după ce ai aplicat online. Dacă încă nu ai aplicat, o poți face accesând linkul https://career012.successfactors.eu/sfcareer/jobreqcareer?jobId=328&company=C0007249891P&username.