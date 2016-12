Vrei un salariu mai mare? Uite cine ți-l dă!

PLUS 4,1% Salariile din mediul privat au crescut cu 4,1% în acest an, la fel ca în 2014, potrivit studiului PayWell publicat joi de Pricewaterhouse Coopers (PwC). „Deși diferența nu este majoră, 2015 este primul an, după multă vreme, în care creșterea salarială medie din România a fost mai mare decât cea planificată inițial de companii (3,9%). Este un semn că economia este pe o traiectorie ascendentă. În plus, ca urmare a perioadei de deflație pe care o traversează România (în principal datorită reducerii TVA la alimente), salariații se bucură și de o creștere a puterii de cumpărare. Asta se va traduce într-un plus susținut al consumului, în 2015 și în 2016“, spune șeful departamentului de Consultanță Fiscală și Juridică din cadrul PwC, Mihaela Mitroi. Cea mai mare creștere salarială în 2015 a fost înregistrată în sectorul farmaceutic și în cel al bunurilor de larg consum (4,5% în fiecare caz). Similar cu anul trecut, creșteri sub media pieței au fost în sectorul bancar (2%) și retail (3,7%) - „Băncile se confruntă în continuare cu provocări interne: restructurări de portofolii, achiziții, influențe macro-economice externe“. Pe categorii de angajați, cele mai mari creșteri salariale au fost înregistrate la nivelul muncitorilor (4,2%) și personalului operațional (4,3%), în vreme ce lefurile managementului de top au urcat într-un ritm ceva mai redus (3,9%).

CE URMEAZĂ Pentru 2016, creșterea salarială bugetată acum de companiile participante la studiului PayWell este de 3,9%. „Angajatorii dau încă dovadă de prudență când vine vorba de dinamica salarială, preferând să ia în calcul majorări modeste. Alocările inițiale sunt ajustate în timpul anului, însă, în funcție de performanța companiei și evoluția economiei“, spune Mitroi. În ceea ce privește celelalte elemente ale pachetului de remunerare, studiul PwC arată că 38% dintre firmele autohtone oferă prime fixe tuturor angajaților, care variază între 500 și 1.500 lei, sau bonusuri variabile (procent din salariu lunar). Totodată, mai mult de jumătate dintre firmele private oferă și beneficii extra-salariale, precum tichete de masă, abonamente la clinici medicale private sau activități de socializare (petreceri de team-building).

