„Vrem acord cu FMI, dar nu de împrumut”

PSD îşi doreşte menţinerea acordului cu FMI, dar sub altă formă decât îşi doreşte Guvernul. Preşedintele PSD, Victor Ponta, a declarat că acordul cu FMI trebuie renegociat, astfel încât România să nu mai împrumute bani, ci Fondul să opereze, împreună cu CE, un audit comun al situaţiei economice a ţării. \"Banii de la FMI s-ar duce din nou în rezerva BNR şi rezerva este suficientă. (...) Vrem acord cu FMI, dar un acord de tipul unei auditări în comun cu CE, nu doar FMI, (...) un acord prin care să nu mai luăm bani împrumut, că deja am luat în doi ani mai mult decât a luat Ceauşescu\", a spus Ponta, explicând că acest acord ar avea rolul unei garanţii pentru partenerii economici că Executivul are o politică responsabilă.