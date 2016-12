„Vrem ca ministrul Agriculturii să demisionze”

Federaţia Naţională a Producătorilor Agricoli din România (FNPAR) susţine că nu mai are nimic de discutat cu ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), Mihail Dumitru, dorind demiterea acestuia. „Noi nu ne-am mai prezentat la întâlnirea de vineri cu ministrul, pentru că nu mai avem ce discuta cu un activist de partid de la Bruxelles. Vrem să discutăm doar cu şeful guvernului sau cu preşedintele României. Am avut la conducerea agriculturii româneşti un electronist, un contabil, un popă şi acum ne-am ales cu Mihail Dumitru. Acest om nu a făcut nimic pentru agricultura românească. Noi nu avem nimic de împărţit cu omul Dumitru, vrem doar ca ministrul Dumitru să plece din fruntea agriculturii româneşti”, a declarat preşedintele FNPAR, Viorel Matei. El a adăugat că acţiunile de protest pe care FNPAR le va declanşa în septembrie nu au un caracter politic, ele fiind doar un semnal de alarmă pentru UE. „Acţiunile noastre nu sunt îndreptate împotriva guvernului, ele sunt un semnal de alarmă pentru uniune, care trebuie să realizeze că şi noi facem parte din ea”, a precizat preşedintele FNPAR. După ce reprezentanţii federaţiei nu s-au prezentat la întâlnirea de vineri cu ministrul Agriculturii, care ar fi trebuit să determine agricultorii să nu mai iasă în stradă, acesta a declarat că atitudinea FNPAR este sfidătoare, asociaţia având interese politice. „FNPAR nu a onorat invitaţia MADR de a participa la aceste discuţii. Consider acest lucru o sfidare a autorităţiii în domeniu şi îmi este întărită convingerea că federaţia acţionează politic şi nu urmăreşte neapărat rezolvarea problemelor din agricultură”, a declarat Mihail Dumitru.