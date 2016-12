De două luni, sute de constănţeni au ieşit în stradă să-şi strige nemulţumirea faţă de actuala Putere şi nimic nu îi împiedică să continue protestele. Chiar dacă de două zile organizatorul protestelor de la Constanţa, Nicolae Mavrodin, a fost reţinut, potrivit manifestanţilor, protestele vor continua. “Nimic nu ne împiedică să ieşim în stradă şi să ne cerem drepturile. Fiecare persoană vine să protesteze pentru că îi este sufletul rănit, pentru că nu are ce mânca după ce Băsescu a tăiat pensiile şi salariile. Dacă cel care a organizat maifestaţia a fost reţinut, asta nu înseamnă că nouă ne este frică să mai strigăm “Jos Băsescu”. Nu suntem intimidaţi de nimic, iar protestele vor continua”, a spus Chiamiran Afuzi, o demonstrantă. La rândul lui, un bărbat ieşit la pensie spune că nu poate să stea în casă şi să nu facă nimic ştiind că nu are bani pentru a-şi achita facturile mari la utilităţi. “Nici nu se pune problema să nu mai vin să protestez. Chiar dacă oamenii nu vor mai ieşi din casă, de frică sau din motive personale, atât timp cât protestul are autorizaţie, adică până la sfârşitul lunii, am să vin să-mi exprim supărarea faţă de regimul Băsescu. Dacă restul oamenilor preferă să asculte minciunile tiranului de la televizor în loc să lupte împotriva lui, eu singur am să cer autorizaţie pentru a merge prin oraş cu două pancarte agăţate de gât, să protestez împotriva lui Băsescu”, a spus Nicolae Fripea, un manifestant. Pe platoul din faţa Prefecturii Constanţa, oamenii au scandat, şi ieri, lozinci anti-băsesciene: “Jos Băsescu!”, “Jos Guvernul!”, “Vrem dreptate şi libertate, nu dosare fabricate!”, “Că ţara ai furat, Băse’, vei fi judecat!”.