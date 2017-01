„Vrem să atragem publicul tînăr la spectacolele noastre”

Reporter: Sînteţi, de cîteva zile, noul director al Companiei de Balet. Cu ce gen de spectacole v-aţi gîndit să încîntaţi publicul constănţean? Va înclina balanţa către baletul clasic sau către cel modern?

Betty Lux: În primul rînd, aş dori să precizez, referitor la zvonurile şi speculaţiile vehiculate în ultimele zile cu privire la organizarea concursului pentru postul de director al Companiei de Balet, că anunţul s-a făcut din timp, legal, în ziare locale şi la avizierul teatrului. Fiind vorba despre un post de director adjunct şi nu de director general, nu era nevoie să apară anunţul şi pe site-ul Consiliului Judeţean Constanţa. Deci, s-au îndeplinit toate criteriile necesare organizării concursului. A mai existat o candidată, Felicia Şerbănescu, despre care am înţeles că nu a îndeplinit cerinţele, aceasta neavînd experienţă într-o funcţie de conducere de minim doi ani.

În ceea ce priveşte activitatea Companiei de Balet, aş dori să pun accent pe baletul clasic, pentru că este foarte important ca o companie de balet să aibă în repertoriu acest gen de balet, superior tuturor genurilor. Dar, în acelaşi timp, în lumea modernă a teatrelor şi a companiilor de balet există în repertoriu şi balet neoclasic, balet modern. Mi-am propus şi eu acest lucru, cu această companie. Vor fi două premiere de balet clasic şi o premieră de balet neoclasic sau modern de calitate. Sper să putem realiza acest proiect de a introduce premiere de balet neoclasic sau modern, pentru că vrem să atragem şi publicul tînăr, noua generaţie, la spectacolele noastre.

Rep.: Care sînt proiectele pentru anul 2008?

B. L.: Aş dori să punem în scenă „Pasărea de foc”, „Sheherezada”. Sînt balete clasice, cu tradiţie, care se pot monta şi în stilul neoclasic. M-am gîndit la cîteva balete moderne din care vom alege un titlu în funcţie de bugetul pe care îl avem pentru anul acesta. Bineînţeles, vor fi reluări din baletele care au avut succes şi care nu s-au mai jucat de mult timp. De asemenea, trebuie să păstrăm şi să îmbunătăţim repertoriul pe care îl avem.

Rep.: Cum v-aţi gîndit să promovaţi imaginea Companiei de Balet în ţară şi peste hotare?

B. L.: Compania noastră de balet va susţine, în continuare, turnee peste hotare, cum este cel din Germania, dar am vrea să îmbogăţim paleta de turnee, să prezentăm spectacole în festivaluri de balet, să colaborăm cu televiziunea locală şi naţională, să participăm la gale de balet şi să oferim cîte se poate de multe spectacole publicului care ne-a susţinut întotdeauna.

Rep.: Veţi continua seria colaborărilor cu coregrafi importanţi?

B. L.: Bineînţeles, vom colabora cu coregrafi renumiţi, cu succes la public. Nu aş vrea să facem experimente, aş vrea să lucrăm cu coregrafi care şi-au dat deja examenul în faţa publicului, să avem colaboratori de calitate. De asemenea, aş vrea să rămînem în continuare în legătură cu fostul director, Călin Hanţiu.

Rep.: Care sînt amintirile care vă leagă de trupa de balet de la Constanţa?

B. L.: Am foarte multe amintiri, care pot fi concretizate într-un roman cu mai multe volume. Fiecare oră, fiecare zi pe care am petrecut-o în această companie este de neuitat. Am amintiri de acum 27 de ani. Am venit în 1980 în această companie şi, timp de zece ani, am jucat în toate rolurile principale din baletele clasice montate de maestrul Oleg Danovski. Cele mai frumoase amintiri sînt, bineînţeles, cele de pe scenă, repetiţiile cu maestrul Oleg Danovski, pregătirea intensă a unei premiere, a unui spectacol, cînd uitam dacă este zi sau noapte. Munceam cu pasiune şi ne dăruiam acestei meserii. (Va urma.)