„Vrem să cîştigăm şi în deplasare”

După 3-0 pe teren propriu în partidele tur cu Orion Doetinchem şi Euphony Asse-Lennik, din 16-imi, respectiv din optimile GM Capital Challenge Cup, CVM Tomis Constanţa a obţinut calificarea cu ceva emoţii în Olanda, unde a pierdut, cu 2-3 (după ce gazdele au condus cu 2-0 la seturi!), şi clar în Belgia, unde s-a impus cu 3-1. Datele problemei se schimbă puţin în sferturile de finală, pentru că succesul cu 3-1 îi obligă pe constănţeni să cîştige cel puţin două seturi la Gomel, acolo unde miercuri, 18 februarie, de la ora 18.00, va avea loc returul cu Metallurg Zhlobin. Bieloruşii au doar două variante de calificare: victorie cu 3-0 sau victorie cu 3-1 şi cîştigarea “setului de aur”, care va stabili echipa calificată în cazul în care setaverajul general, pe ansamblul celor două manşe, va fi egal. Campionii României spun însă că merg la Gomel cu gîndul la cîştigarea partidei retur, nu doar a două seturi! „Sper să cîştigăm şi returul, dar va fi foarte greu. Oricum, noi mergem să învingem şi acolo, nu doar să cîştigăm seturi ca să ne calificăm”, a declarat Radu Began, căpitanul Tomisului. „La retur ne aşteaptă un meci încrîncenat, un meci care, cu siguranţă, va naşte multe orgolii, pentru că ambele formaţii vor să se califice în Final Four. Cred că şansele de calificare ar fi cam 60% de partea noastră, pentru că avem deja atuul victoriei din tur”, consideră Florin Voinea.

Constănţenii spun că nu au fost surprinşi de replica echipei adverse, pe care au studiat-o amănunţit în zilele premergătoare partidei. „Nu ne-au surprins deloc adversarii, iar asta s-a văzut în primele două seturi, cînd nu au reuşit să facă faţă. Cu excepţia finalului setului pierdut, am jucat foarte bine, la fel şi în setul al patrulea, cînd am reuşit să ne montăm foarte bine şi să încheiem conturile foarte repede”, a spus Laurenţiu Lică, completat de Voinea: „Sîntem într-o fază avansată a cupelor europene şi ne aşteptam la un adversar redutabil. Se pare că i-am subestimat cînd nu trebuia, în setul trei, şi asta s-a văzut!” „Ştiam de ce sînt capabili şi am reuşit să-i neutralizăm foarte bine pînă la 24-20 în setul al treilea. Ştiam că au un stil de joc fizic, cu blocaj foarte bun. Cred că astăzi (n.r. - joi) nu am reuşit să rezolvăm prea bine fazele de atac cu pasă înaltă şi trebuie să muncim mai mult la acest aspect”, a concluzionat antrenorul principal Stelio De Rocco.