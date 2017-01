"Vrem să fim altceva decît "

Pentru membrii formaţiei "Ro-mania", participarea la Festivalul "Callatis" din Mangalia a reprezentat o ocazie de a cînta live şi de a se întîlni cu fanii din întreaga ţară. Mai mult, datorită reacţiei pozitive a publicului, Ionuţ, liderul formaţiei, a ieşit de pe scenă cu lacrimi în ochi. Într-un interviu acordat cotidianului "Telegraf", Ionuţ a vorbit despre evenimentul muzical de la Mangalia, dar şi despre viitoarele proiecte ale grupului.

Reporter: Cum a fost pe scena Festivalului "Callatis"?

Ionuţ: A fost al doilea şi cel mai reuşit show al formaţiei "Ro-mania", din toate punctele de vedere. Este o senzaţie pe care nu pot să o descriu în cuvinte, mai ales că am putut să cîntăm alături de nişte instrumentişti performanţi. Ne-am dorit mereu acest lucru, însă nu tot timpul am beneficiat de o sonorizare foarte bună. Publicul a fost de nota zece plus şi acest lucru ne-a ajutat foarte mult şi ne-a făcut să avem lacrimi în ochi. Ne-am şi implicat foarte mult şi am repetat cu o săptămînă înainte, în fiecare zi.

Rep.: Care sînt viitoarele proiecte ale formaţiei "Ro-mania"?

I.: Vrem să facem, de-acum încolo, doar concerte cu o formaţie de instrumentişti în spate şi chiar vrem să ieşim întîi pe piaţa europeană şi după aceea în cea occidentală. În noiembrie, vom lansa un nou album. Problema este că avem înregistrate doar patru melodii şi vrem ca materialul discografic să includă cel puţin 12 piese. Aşa ne-am obişnuit fanii şi nu vrem să-i dezamăgim. Noi, oricum, scoatem un album la un an, un an şi jumătate, pentru că trebuie să ne promovăm toate melodiile. Ne dorim ca cel puţin cinci sau şase cîntece de pe acest material să devină hit-uri, însă, aşa cum este show-biz-ul din România, poţi să promovezi maximum două, rar trei piese, la care să faci şi videoclip.

Rep.: Vă veţi schimba stilul?

I.: Vom păstra acelaşi stil, etno-dance-ul va fi la bază şi vor fi unele modificări în sound, vom merge puţin spre new-age. Trebuie, în primul rînd, să ne cumpărăm instrumente şi vrem să fim altceva decît "Zdob&Zdub", care sînt mai spre rock. Noi vrem să tindem spre electro, tot live, dar un pic mai modern. Sperăm ca acest lucru să se concretizeze odată cu apariţia noului album.

Rep.: Un mesaj pentru fanii constănţeni?

I.: Să fie alături de noi, mai ales că noi avem un fan-club în Constanţa şi de cîte ori au posibilitatea să vină la concertele noastre, să se simtă foarte bine.