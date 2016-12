Vreme deosebit de rece dimineața și noaptea

În toată țara, în perioada 10 - 22 februarie 2015, vremea va fi mai rece decât în mod normal, cu temperaturi maxime ce nu vor depăși 8 grade Celsius și minime în general negative, se arată în prognoza meteo publicată, ieri, de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). La Constanța vom avea parte, astăzi, de vreme deosebit de rece noaptea şi dimineaţa. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea, şi pe arii restrânse va ninge slab, mai ales în estul Dobrogei. Vântul va sufla moderat, cu intensificări locale, cu viteze la rafale ce vor depăşi 55 - 65 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -3 şi 1 grad C, iar cele minime între -9 şi -5 grade C. Mâine, deşi temperaturile vor creşte uşor, vremea se menţine rece. Cerul va fi variabil, cu unele înnorări la începutul intervalului, când vor mai fi condiţii pentru fulguieli. Vântul va sufla moderat, cu intensificări temporare, cu viteze la rafale ce vor depăşi 55 - 65 km/h. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 0 şi 3 grade C, iar cele minime între -7 şi -3 grade C. Joi, 12 februarie, temperaturile continuă să crească, vremea devenind normală termic pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificări temporare ziua. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 2 şi 6 grade C, iar cele minime între -3 şi -1 grad C. După o ușoară scădere a temperaturilor maxime spre o medie de 0 grade C, între 12 și 16 februarie, vremea se va încălzi și se vor înregistra valori medii de 5 - 6 grade C, foarte apropiate de temperaturile normale din această perioadă, valori care se vor menține până la 22 februarie. Treptat, regimul termic va deveni cel normal pentru a doua parte a lunii februarie. Aproape sigur precipitațiile vor lipsi pe parcursul acestei săptămâni, dar vor fi posibile între 17 și 22 februarie, când va ploua slab în unele zile, pe arii restrânse.

CUM VA FI VREMEA LA MUNTE? La munte, până pe 13 februarie, media temperaturilor maxime va crește de la -10 la 2 grade Celsius, dar temperaturile minime vor fi mult mai scăzute decât în mod obișnuit, cu o medie între -15 și -8 grade C, ceea ce semnifică nopți și dimineți geroase în toată regiunea. Începând cu 14 februarie, regimul termic va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă. Temperaturile maxime, în medie, se vor situa între -1 grad și 2 grade Celsius, iar media temperaturilor minime va fi încadrată între -7 și -4 grade.