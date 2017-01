Vreme din ce în ce mai urâtă

Vremea se răcește și mai tare în zilele care urmează, avertizează meteorologii, iar temperaturile vor ajunge chiar și la -2 grade Celsius. Luni, 14 martie, temperaturile vor mai scădea, iar vremea va fi normală termic. Cerul va fi parțial înnorat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 8 grade C, iar cele minime între -2 și 2 grade C. Mai mult, meteorologii au emis o avertizare meteo tip cod galben de vânt puternic, valabilă până luni, la ora 14.00, pentru 13 județe, printre care și Constanța. În zonele vizate de atenționare, vântul va prezenta intensificări puternice - în sudul și estul țării, dar și în Muntenia, în sudul Moldovei și în Dobrogea, rafalele vor depăși 55 - 65 km/h. Marți, 15 martie, vremea va fi mohorâtă. Maximele se vor încadra între 4 și 7 grade C, iar minimele între -2 și 2 grade C. Miercuri, 16 martie, este posibil să plouă și vom avea parte de cer înnorat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 7 grade C, iar cele minime între -2 și 1 grad C.