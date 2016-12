Vreme frumoasă la Constanța!

Iată că s-a arătat și soarele pe cer la Constanța, după o lună în care nimeni nu a văzut măcar o rază, iar în zilele următoare vom avea parte în continuare de vreme frumoasă, potrivit reprezentanților Centrul Regional Meteorologic Dobrogea. Însă astăzi vremea se va răci faţă de ieri, iar temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 6 grade C, iar cele minime între -4 şi 2 grade C. Cerul se va degaja treptat, iar vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări izolate. Totodată, izolat va fi ceaţă. Mâine, vremea va intra într-un proces de încălzire şi va fi în general frumoasă, cu cer mai mult senin. Vântul va sufla slab şi moderat cu unele intensificări izolate. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 8 grade C, iar cele minime între -2 şi 3 grade C. Nu vom scăpa de ceață, pe care o vom mai întâlni, însă doar izolat. Și duminică vremea va fi în general frumoasă, iar cerul va fi variabil. Vântul va sufla slab și moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 şi 9 grade C, iar cele minime între -3 şi 3 grade C. Izolat va fi ceaţă. Luni, vremea va fi relativ caldă. Vântul va sufla slab și moderat, iar cerul va fi variabil. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 şi 7 grade C, iar cele minime între 0 şi 5 grade C. Și luni va fi, local, ceață.