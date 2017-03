Vreme mai caldă decât în mod obișnuit, la Constanța! Vezi când!

Meteorologii anunță pentru ziua de marți, 28 martie, vreme deosebit de frumoasă la malul Mării Negre. Va fi mult soare, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 19 grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 5 și 10 grade C. Mult soare și cald va fi și miercuri, 29 martie, potrivit meteorologilor. Mercurul în termometru va mai urca un grad, astfel că maxima va ajunge la 20 de grade C, la Constanța, în vreme ce temperaturile minime se vor încadra în intervalul 6 și 9 grade C. Ziua de joi, 30 martie, aduce însă precipitații și o ușoară scădere a temperaturilor. Astfel, maximele se vor încadra între 14 și 18 grade C, iar minimele vor fi cuprinse între 1 și 5 grade C, anunță reprezentanții Administrației Naționale de Meteorologie. Vom vedea și razele soarelui printre nori. Meteorologii susțin că zona Dobrogei va fi caracterizată în intervalul menționat de o vreme mai caldă decât în mod obișnuit. După o răcire de scurtă durată, această medie va crește treptat până la 14 grade C pe 3 aprilie, pentru ca ulterior să se mențină apropiată de această valoare.