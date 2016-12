Vreme mohorâtă, frig și ploi la Constanța!

După ce de Florii ne-am bucurat de vreme frumoasă și soare, de azi revin ploile și frigul. Cel puțin așa anunță meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), care au emis o avertizare de precipitații însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, valabilă în toată țara de astăzi, ora 1.00, și până mâine, ora 15.00. În intervalul menţionat, în regiunile estice şi sud-estice, precum şi în Carpaţii Meridionali şi Orientali va ploua și se vor cumula cantităţi de apă ce vor depăşi local 15 - 20 l/mp şi izolat 30 - 35 l/mp, iar vântul va avea intensificări, temporar cu viteze la rafală de peste 55 - 60 km/h. Potrivit meteorologilor, astăzi, la Constanța, vremea va fi în general instabilă și se va răci. Cerul va fi mai mult noros, iar pe arii relativ extinse va ploua. Ploile vor fi și sub formă de aversă și vor fi moderate cantitativ, iar vântul se va intensifica. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 4 și 8 grade Celsius, iar cele minime între 2 și 5 grade C. Mâine, cerul va fi plin de nori. Va fi rece pentru această perioadă și va ploua. Maximele se vor situa între 6 și 9 grade C, iar minimele între 2 și 4 grade C. Miercuri, 8 aprilie, rămânem cu vreme în general închisă și sunt anunțate precipitații. Cu toate acestea, vremea se va mai încălzi, iar trecător vom zări soarele. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 9 și 11 grade C, iar cele minime între 2 și 5 grade C.