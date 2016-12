Vreme optimă pentru programul „Învăţăm să patinăm”

Cele două patinoare din Constanţa au fost luate cu asalt de elevi din mediul rural şi în weekend. Aprox. 1.000 de elevi de la şcoli de la şapte unităţi administrative din judeţ le-au trecut pragul şi s-au bucurat de o oră de patinat gratuit prin programul Consiliului Judeţean Constanţa (CJC) „Învăţăm să patinăm”. Au venit la Constanţa elevi din Mircea Vodă, Seimeni, Aliman, Băneasa, Techirghiol, Ostrov şi Eforie. „Este prima oară când vin la patinoar, dar mă simt bine pe patine. Am căzut de câteva ori, dar îmi place”, a declarat Alexandru Micu, elev în clasa a V-a la Grupul Şcolar Ostrov. Ca de fiecare dată, profesorii au fost alături de elevi şi au supravegheat ca totul să se desfăşoare fără incidente. „Programul este binevenit. Copiii sunt foarte fericiţi pentru că ei locuiesc foarte departe de oraş şi nu au posibilităţi să se deplaseze la Constanţa. Sunt copii care nu au văzut Constanţa niciodată şi prin acest program au această ocazie. Am venit cu 70 de copii. Noi am mai venit o dată, în decembrie anul trecut, cu încă un grup de 70 de elevi”, a delarat Monica Duda, profesor la Grupul Şcolar Ostrov. Din păcate, în jur de 250 de elevi din Ovidiu şi Gârliciu au fost privaţi de această iniţiativă şi nu au fost prezenţi duminică la patinoar, deşi autorităţile locale confirmaseră prezenţa lor. Organizatorii programului CJC au susţinut că motivul neprezentării elevilor la patinoar este că cei mici nu şi-au mai dorit să vină să patineze. Însă, autorităţie locale din Eforie au trimis 340 de elevi din oraş care şi-au dorit să patineze gratuit, ceea ce a compensat neparticiparea celor 250 de elevi din Ovidiu şi Gârliciu. În cele şapte zile de vacanţă au fost programaţi peste 3.500 de elevi din 35 de unităţi administrativ teritoriale participante la acţiune, din întreg judeţul Constanţa, alături de cadre didactice de la unităţile de învăţământ.