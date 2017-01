Vreme perfectă de plajă, în weekend

Meteorologii ne dau vești bune pentru acest sfârșit de săptămână. Vremea va fi călduroasă în Dobrogea, iar soarele ne va însoți pe tot parcursul weekend-ului. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, astăzi, vremea va fi însorită și vor mai apărea unele înnorări trecătoare. În rest nu vor fi nori periculoși, așa că ploile sunt excluse. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 27 și 33 de grade Celsius. Mâine va fi perfect pentru plajă. Atmosfera va fi însorită toată ziua, cu cer variabil, iar maxima va ajunge până la 34 de grade C. Duminică, 30 august, pe cer nu își va face apariția nici măcar un nor, așa că o plimbare sau o ieșire pe terasă este binevenită. Maximele vor fi cuprinse între 28 și 34 de grade C.