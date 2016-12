Vreme plăcută de 1 Mai

Ne așteaptă două zile în care vom avea parte de vreme mohorâtă, însă, din fericire, minivacanța de 1 Mai vine cu temperaturi în creștere. Astăzi, vremea va fi întunecată și nu vom vedea pe cer nici urmă de soare. Temperaturile maxime se vor situa între 14 și 19 grade C, iar cele minime între 6 și 10 grade C. Și mâine vremea va fi înnorată. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 18 grade C, iar cele minime între 8 și 11 grade C. Vineri, 1 mai, chiar dacă nu va fi vreme de plajă, temperaturile se anunță numai bune de o plimbare pe malul mării. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 22 de grade C, iar minimele între 9 și 11 grade C.