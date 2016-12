Vreme răcoroasă la malul mării, în weekend-ul de Sfânta Maria

Canicula ne mai dă bătăi de cap doar joi, 11 august. După această dată vom avea parte de vreme ploioasă, iar în weekend-ul de sărbătoarea Sfintei Maria ne așteaptă nu doar ploi, ba chiar vreme friguroasă. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de instabilitate atmosferică, caniculă şi disconfort termic, valabilă începând de joi, 11 august, de la ora 6.00, și până vineri, 12 august, la ora 15.00. În timp ce, joi, în vestul, centrul şi nordul țării vremea va fi instabilă, se va răci și vor fi averse, în cea mai mare parte a Munteniei, în sudul Moldovei, precum şi în Dobrogea continentală, vremea va fi caniculară, cu maxime de 35 - 36 de grade Celsius şi, izolat, 37 de grade C, iar disconfortul termic va fi accentuat. Ploile vor cuprinde începând de joi seară, dar și vineri regiunile sud-estice şi estice, precum şi zona de munte, cu precădere Carpaţii Orientali. Vor fi ploi ce vor avea și caracter torenţial, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, care pot lua aspect de vijelie şi izolat căderi de grindină. Vineri, 12 august, vremea va deveni răcoroasă în toată ţara. În Dobrogea, vremea se va răci accentuat. Pe lângă faptul că vor fi averse şi descărcări electrice, vântul va sufla moderat, cu viteze ce pot depăşi la rafală 50 km/h. Maxima va ajunge vineri și sâmbătă la 24 de grade C, iar duminică, 13 august - la 26 de grade C.