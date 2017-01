Vreme schimbătoare

Atenție la cum vă îmbrăcați în următoarele zile, deoarece vremea vă poate păcăli! Va fi soare cu dinți, iar temperaturile vor varia de la o zi la alta. Drept dovadă, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo de temperaturi minime negative și brumă, valabilă până vineri, 18 martie, la ora 6.00. În această perioadă, valorile termice vor fi în scădere, iar vremea va deveni mai rece decât în mod obişnuit la această dată. Pe parcursul nopţilor se vor înregistra temperaturi predominant negative şi se va produce brumă în cea mai mare parte a teritoriului, dar îndeosebi în nordul, centrul şi estul ţării şi în zonele deluroase din sud. Nici Dobrogea nu face excepție de la vremea capricioasă. Joi, 17 martie, cerul va fi variabil, maximele se vor încadra între 8 și 11 grade Celsius, iar minimele între 1 și 4 grade C în regiune. Vineri, 18 martie, vom avea parte atât de vreme cu soare, cât și cu nori. Maxima va ajunge până la 14 grade C, însă în weekend se va răci din nou. Sâmbătă, 19 martie, este posibil să plouă. Vor fi maxime cuprinse între 7 și 10 grade C, iar minime între -1 și 3 grade C.